Defibrillatoren: Im Ernstfall retten sie Leben

Wird bei einem Herzstillstand rechtzeitig mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen, könnten allein in Deutschland jedes Jahr mehr als 10.000 Menschenleben gerettet werden. Und rechtzeitig bedeutet innerhalb von drei Minuten, weiß Peter Rauscher vom Roten Kreuz Aichach-Friedberg. Denn bereits nach dieser Zeit sterben erste Gehirnzellen ab. „Wann man nichts tut, stirbt letztlich auch der Mensch“, so Rauscher eindringlich. Helfen kann ein Defibrillator. Die kleinen lebensrettenden Geräte findet man im Landkreis Aichach-Friedberg immer häufiger, meist an zentralen Orten wie in Rathäusern, Banken, Geschäften und Sportstätten. Doch wie geht man damit um?

Fragt man herum, fallen die Antworten unterschiedlich aus: „Ja, das kenn’ ich. Das gibt elektrische Schocks ab. Aber benutzt habe ich das noch nicht“, meint eine 54-jährige Friedbergerin. „Ist das nicht gefährlich?“, ergänzt ihr Mann. „Nein“, erläutert Volker Brand, Geschäftsführer der Firma MedX5, die vom Friedberger Ortsteil Derching aus weltweit Defibrillatoren verkauft. Brand hat es sich zur Berufs- und Lebensaufgabe gemacht, Menschenleben zu retten: „Man kann nichts falsch machen“, beruhigt er. „Die Geräte sind extra für den Einsatz von Laien konfiguriert.“

Klare Sprachanweisungen leiten durch die Reanimation. Bilder am Defibrillator zeigen, wo die Elektroden (die sogenannten Pads) aufgeklebt werden müssen, die die Herztätigkeit messen. Der Defibrillator entscheidet, ob ein Stromstoß erforderlich ist oder nicht und teilt dies den Benutzern mit. Manche Geräte geben sogar den Takt der Herzdruckmassage vor. „Vor allem beim Kammerflimmern ist die zeitnahe Schockabgabe durch einen Defibrillator überlebenswichtig“, erläutert Rauscher vom BRK.

Defibrillatoren in Aichach-Friedberg: In Cafés, bei Firmen und in Sporthallen

Es sind vor allem öffentlich zugängliche Defibrillatoren, die Menschenleben retten können. Sei es im Rathaus, im Schwimmbad oder im Café: Defis sind oft in kürzester Zeit erreichbar. Grüne Schilder mit einem stilisierten Herz zeigen an der Eingangstür von Geschäften, öffentlichen Gebäuden oder Unternehmen, dass hier ein Defibrillator aufbewahrt wird. In Aichach gibt es sogar einen Stadtplan online, auf dem die Standorte der Defibrillatoren verzeichnet sind. Eine Idee, die auch Friedberg prüfen will.

Generell gibt es in Deutschland keine Verpflichtung, Defibrillatoren anzuschaffen. Auch ein offizielles Register findet man nicht. Zwar gibt es eine Vielzahl an Apps, die weltweit Standorte aufzeigen, z.B. definetz.online.de. Diese Standortmeldungen sind jedoch freiwillig. Es ist kaum überprüfbar, wie aktuell und vollständig diese Register sind. „Auch im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es kein offizielles Kataster, in dem alle Standorte erfasst sind - auch nicht beim Landratsamt“, wie Peter Rauscher vom BRK ausführt.

Erkennen lässt sich ebenfalls nicht, ob die Defibrillatoren rund um die Uhr zugänglich sind. Denn auch das ist ein großes Problem. Schließt das Geschäft, ist ein Gerät meist nicht mehr erreichbar. In einigen Banken kann man zumindest mit einer EC-Karte in den Vorraum gelangen, in dem das Gerät zu finden ist (etwa in der Raiffeisenbank in Kissing). Zumindest in Friedberg gibt es in der Wintergasse 8 einen Defibrillator, der 24 Stunden jeden Tag nutzbar ist. Die Firma MedX5 hat ihn installiert.

Peter Rauscher vom BRK ist es wichtig zu betonen, dass ein Defibrillator zwar helfen kann, ein Menschenleben zu retten - ausschlaggebend ist jedoch etwas anderes: „Eine gute und schnelle Herzdruckmassage ist entscheidend.“

Erste Hilfe im Notfall Als Leitfaden gilt: „Prüfen - Rufen - Drücken.“ Das bedeutet: Prüfen, ob die Person noch atmet und ein Puls fühlbar ist. Schnelle Hilfe rufen (112) und sofort mit der Herzdruckmassage beginnen.

„Die höchste Belohnung für uns ist es, wenn jemand durch den Einsatz des Defibrillators überlebt hat. Dann läuten wir die Überlebensglocke“, berichtet Sabine Sciuk, stellvertretende Geschäftsführerin von MedX5. Die Glocke hängt bei ihr im Büro. „Jede und jeder Überlebende bekommt von uns einen Defibrillator geschenkt. Einer hängt jetzt an einer Bergbahnstation im Allgäu. Dort wurde eine Frau durch das schnelle Eingreifen zweier Laien gerettet. Die beiden Retter haben ohne zu zögern mit der Herzdruckmassage begonnen. Einen Defibrillator gab es dort damals noch nicht.“