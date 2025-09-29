Icon Menü
Demo gegen Kaninchenanlage am 3. Oktober in Kissing

Kissing

Kaninchenanlage in Kissing: Soko Tierschutz veranstaltet Demonstration

Die Tierrechtsorganisation hat für Freitag, 3. Oktober 2025, eine Demonstration in Kissing angemeldet. Damit reagiert sie auf zahlreiche Nachfragen.
Von Marina Wagenpfeil
    Die verdeckt angefertigten Aufnahmen eines eingeschleusten Mitarbeiters der Soko Tierschutz zeigen, dass Kaninchen teilweise an den Ohren gehalten werden. Eigentlich müssen diese am Nacken getragen werden.
    Die Bilder aus einer Kissinger Kaninchenhaltung für medizinische Zwecke sorgen auch mehr als eine Woche nach deren erstmaligen Erscheinen für massive Reaktionen. „Der Wut bei den Menschen ist groß“, sagt Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz. Auch der Betrieb selbst hatte kurz nach der Veröffentlichung mehrerer journalistischer Beiträge von Morddrohungen gegen die Familie berichtet. Außerdem kamen zahlreiche Nachfragen nach Protestveranstaltungen.

    Zunächst war die Soko Tierschutz, die einen Mitarbeiter in den Betrieb eingeschleust hat, zurückhaltend, was eine Demonstration vor Ort angeht. Inzwischen sagt Mülln aber: „Wir halten es für das Beste, den Menschen ein geregeltes Ventil anzubieten.“

    Kundgebung der Soko Tierschutz in Kissing startet am 3. Oktober 2025 um 14 Uhr

    Deshalb habe man am Freitag, 3. Oktober, um 14 Uhr, eine Demonstration bei den Behörden angemeldet. Der Protestzug startet am Bahnhof Kissing an der Bushaltestelle und führt dann zum Rathaus, wo eine Kundgebung stattfinden wird. Man habe sich explizit dagegen entschieden, die Demonstration an der betroffenen Anlage vorbeizuführen. Erwartet würden einige hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland.

