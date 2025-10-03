Kaninchenanlage in Kissing: Soko Tierschutz veranstaltet Demonstration

Die Bilder aus einer Kissinger Kaninchenhaltung für medizinische Zwecke sorgen auch mehr als eine Woche nach deren erstmaligen Erscheinen für massive Reaktionen. „Der Wut bei den Menschen ist groß“, sagt Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz. Auch der Betrieb selbst hatte kurz nach der Veröffentlichung mehrerer journalistischer Beiträge von Morddrohungen gegen die Familie berichtet. Außerdem kamen zahlreiche Nachfragen nach Protestveranstaltungen.

Zunächst war die Soko Tierschutz, die einen Mitarbeiter in den Betrieb eingeschleust hat, zurückhaltend, was eine Demonstration vor Ort angeht. Man wollte nicht von der Diskussion über Tierversuche und Tierhaltung für medizinische Zwecke zu sehr ablenken. Inzwischen sagt Mülln aber: „Wir halten es für das Beste, den Menschen für ihre Wut ein geregeltes Ventil anzubieten.“

Kundgebung der Soko Tierschutz in Kissing startet am 3. Oktober 2025 um 14 Uhr

Deshalb habe man am Freitag, 3. Oktober, um 14 Uhr, eine Demonstration bei den Behörden angemeldet. Der Protestzug startet am Bahnhof Kissing an der Bushaltestelle und führt dann zum Rathaus, wo eine Kundgebung stattfinden wird. Das Ende der Veranstaltung wird gegen 16.30 Uhr sein. Man habe sich explizit dagegen entschieden, die Demonstration an der betroffenen Anlage vorbeizuführen. Erwartet würden einige hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland.

Die Polizei betreut die Versammlung. „Wir sorgen vor Ort mit entsprechenden Kräften für die Sicherheit“, erklärt der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Friedberg, Stefan Geißinger. Mit weiteren Details hält sich die Polizei vorab aber zurück. Auch die Gemeinde Kissing ist bei der Abwicklung der Demo mit im Boot: „Wir arbeiten eng mit dem Landratsamt und der Polizei zusammen und haben einen guten Austausch“, sagt Bürgermeister Reinhard Gürtner. Er sei deshalb zuversichtlich, dass die Demonstration gut abgehandelt werden kann.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen während der Versammlung in Kissing kurzzeitig mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.