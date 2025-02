Friedberger Bündnis für Demokratie veranstaltet Lichtermeer

Vielerorts gehen die Menschen derzeit für die Demokratie auf die Straße: 10.000 Menschen in Ulm, 4500 in Augsburg, 2500 in Landsberg. Wer sich in Friedberg für Demokratie einsetzen möchte, hat dazu am kommenden Samstag, 15. Februar, um 18.30 Uhr Gelegenheit. Das überparteiliche Bündnis für Demokratie und Vielfalt lädt auf den Marienplatz zu einem „Lichtermeer für Demokratie“ ein. Geplant ist eine relativ kurze Veranstaltung, ohne Protestzug, mit wenigen Reden und Wortbeiträgen. „Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern von Friedberg die Möglichkeit geben, Flagge zu zeigen“, sagt Marion Brülls, eine der Organisatorinnen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Kerzen, Taschenlampen oder Handys mitzubringen. „Es geht darum, einen schönen Moment zu schaffen und Einheit für die Demokratie in unserer Stadt zu zeigen.“

Lichtermeer für Demokratie in Friedberg: Bündnis setzt Zeichen für Vielfalt

Einsatz für die Demokratie und ihre Werte – dieses Ziel hatte sich mit seiner Gründung vor knapp einem Jahr das breite Bündnis für Demokratie und Vielfalt in Friedberg gesetzt. Darin Mitglied sind rund 20 Friedberger Organisationen, Vereine und Verbände. Gegründet wurde es im Anschluss an eine große Demonstration mit rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Friedberg Anfang 2024 als Reaktion auf die Correctiv-Recherchen über ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam. Kurz darauf wurde bekannt, dass es ein ähnliches Treffen auch in Dasing gegeben hatte. Das Bündnis ist ein breit aufgestellter, überparteilich orientierter zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss, das vor allem die unantastbare Würde des Menschen in den Fokus stellen möchte.

Dafür werden immer wieder Veranstaltungen organisiert. Am vergangenen Samstag, 1. Februar, fanden sich etwa alle Parteien des Friedberger Stadtrats zu einem gemeinsamen Stand zusammen, um gemeinsam für Demokratie einzustehen – und das trotz des derzeit vorherrschenden Wahlkampfs. „Es war wirklich eine coole Sache, dass alle gemeinsam und vereint gekommen sind, um ein Zeichen zu setzen“, sagt Brülls. Die Rückmeldungen von den Bürgerinnen und Bürgern sei durchweg sehr interessiert gewesen. Auf ein möglichst breites Interesse hofft die Lokalpolitikerin auch beim Lichtermeer am kommenden Samstag, eigentlich geht sie aber fest davon aus: „Die Bevölkerung in Friedberg ist unglaublich engagiert, das ist wirklich toll.“