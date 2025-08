20 Jahre Freundeskreis Friedberger Musiksommer: Eine echte Erfolgsgeschichte

Im Juni 2005 gründeten Friedberger Bürger den Verein Freundeskreis Friedberger Musiksommer. Seitdem kamen 445.000 Euro aus Mitgliederbeiträgen und Spenden zusammen, die zielgerichtet für die Förderung des Friedberger Musiksommers eingesetzt wurden.

Zum 20-jährigen Jubiläum kehrten sie nun an den Ursprungsort zurück: ins Wittelsbacher Schloss. Für diesen Anlass hatten sie sich ein außergewöhnliches Programm einfallen lassen. 200 Gäste folgten der Einladung und freuten sich auf ein Konzert der Extraklasse mit den Virtuosen Evgeny Konnov am Klavier und Sandro Roy an der Geige. Der Vorsitzenden Heinz Oswald übernahm die Begrüßung und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen der Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem Freundeskreis. Bürgermeister Roland Eichmann betonte in seiner Rede die große Zahl an Menschen, die sich für den Friedberger Musiksommer begeistern: „Der Musiksommer ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Kulturstadt Friedberg und er geht weit über die Grenzen der Stadt Friedberg hinaus.“

Einzigartige Symbiose des Freundeskreises Friedberger Musiksommer und der Bürger für Friedberg

Landrat Klaus Metzger würdigte die einzigartige Symbiose des Freundeskreises Friedberger Musiksommer und der Bürger für Friedberg: „Das Zusammenspiel der beiden Seiten ist wirklich einmalig. Man spürt die Liebe zur Musik. Danke für alles, was Sie für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Musik tun.“ Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko wünschte dem Freundeskreis für die Zukunft alles Gute und betonte das beeindruckende ehrenamtliche Engagement. Die Förderung von Musik und Kultur auf internationalem Niveau sei etwas ganz Besonderes, der Musiksommer aus Friedberg ist nicht mehr wegzudenken.

Gerd Horseling, einer der Bürger für Friedberg, zeigte sich stolz: „20 Jahre Freundeskreis Friedberger Musiksommer sind eine echte Erfolgsgeschichte. Eine wunderbare Gemeinschaft ist hier unter der Leidenschaft für Musik gewachsen. Ohne das Engagement des Freundeskreises wäre dieses Festival nicht möglich. Das ist gelebte Solidarität.“

Der Freundeskreis Friedberger Musiksommer feiert 20. Jubiläum: (von links) Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, Horst Losleben, Margit Lucchesi, Heinz Oswald, Christine Guggemos, Landrat Klaus Metzger, Wilfried Höfl, Herbert Maier und Bürgermeister Roland Eichmann. Foto: Sabine Roth

Heinz Oswald erinnerte daran, wie wichtig es sei, zum Jubiläum an den Ursprungsort zurückzukehren. Er blickte auf die erste Vorstandschaft zurück, zu der auch Hans Haibel und seine Frau Inge gehörten, die bei der Feier leider nicht anwesend sein konnten. 2005 begann der Freundeskreis mit 41 Mitgliedern, heute zählt er stolze 252 – und das in einer Zeit, in der Vereinsbindungen schwieriger werden. Besonders stolz ist Oswald auf die 44 Mitglieder, die dem Verein treu geblieben und seit 20 Jahren dabei sind. „So ist eine solide Planung möglich. Gemeinsam bauen wir auf, helfen im Hintergrund bei der Organisation, sorgen für das leibliche Wohl und schaffen eine schöne Atmosphäre in den Konzerträumen. 445.000 Euro haben wir seitdem zielgerichtet eingesetzt – auf diese Summe dürfen wir stolz sein.“

Höhepunkt der Jubiläumsfeier war das Konzert der Virtuosen und Preisträger Evgeny Konnov am Klavier und Sandro Roy an der Geige. Die Musiker der Meisterklasse sind keine Unbekannten in Friedberg. Schon letztes Jahr spielten sie bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises im Divano. Im Anschluss wurde im Schlosshof bei Häppchen und Getränken weiter gefeiert.

Der nächste Musiksommer findet vom 28. bis 31. August statt.