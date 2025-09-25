Ein letztes Mal beim Neumeier in Baindlkirch: „Das sind die besten Weißwürste auf der Welt“

Um kurz nach 6 Uhr morgens war Bastian Huber da. Das letzte Weißwurst-Frühstück in Baindlkirch, das will der 22-Jährige auskosten. Er hat sich Urlaub genommen, genauso wie ein paar seiner Freunde, die aus dem Ortsteil von Ried stammen. Jetzt sitzen sie an diesem Donnerstag beieinander, mit Weißbier, Weißwürsten und Brezn, in der Halle von Peter Neumeier, die seit Jahren als Weißwurst-Mekka über den Ort hinaus bekannt ist. „Das ist schon ein komisches Gefühl“, sagt Huber. Weil so viele Erinnerungen hochkommen. Wie er selbst schon als kleiner Bub mit dem Opa hier war, alle die Geschichten, die er hier erlebt hat.

Bastian Huber hat sich für das letzte Weißwurst-Frühstück extra Urlaub genommen. Foto: Anna Faber

Einen Tisch weiter hat Max Alberstötter seine Weißwürste schon vertilgt. „Für uns ist das ein Lebensgefühl“, sagt er. Sein Freund Steve Ohm erzählt, dass das für ihn und viele andere einfach zusammengehört – Weißwürste und Baindlkirch. „Und das sind auch die besten Weißwürste auf der Welt.“

Die Halle von Metzger Peter Neumeier ist voll an diesem Donnerstag, so wie in den letzten Wochen auch. In einem kleinen Nebenraum, dem früheren Saustall, sitzen die Leute aus dem Ort. An der Wand hängen Hirschgeweihe, über der Tür steht „Peters Jägerstüberl“. Der Chef kommt mit einem Tablett Schnapsgläser vorbei. Um fünf Uhr morgens, sagt er, standen die ersten Gäste auf dem Hof. „Das ist schon verrückt, was hier abgeht.“

Steve Ohm (links) und Max Alberstötter sagen: „Die Weißwürste gehören einfach zu Baindlkirch dazu." Foto: Anna Faber

Georg Weinmann aus Maingründel im Kreis Augsburg kommt seit 30 Jahren nach Baindlkirch, früher war er mit seinem Vater da, heute mit Sohn Max. Und auch der hatte seine eigenen Kinder bereits dabei. Eine Familientradition, wenn man so will. „Das ist jetzt rum“, sagt Max.

Auch Felix Straub, der in Ried aufgewachsen ist, hat früher den Opa begleitet. Heute lebt er in Augsburg und hat schon etliche Freunde vom Weißwurst-Mekka begeistert. Als bekannt wurde, dass die Neumeiers aufhören, war klar, dass auch sie beim letzten Mal dabei sein werden. 15 Weiße haben sie zu fünft geschafft. Der Kumpel, der allein mal acht Weißwürste schaffte, konnte heute nicht.

Wo bekommt man jetzt gute Weißwürste? Wo geht man jetzt am Besten zum Weißwurstessen hin? Oder bei welchem Metzger gibt es die besten Weißwürste für daheim? Wir wollen die entstandene Lücke mithilfe unserer Leserinnen und Leser füllen. Tipps mit Namen und Ort des Metzgers, gerne plus Foto und einer kurzen Begründung sowie Ihrem eigenen Namen und Adresse schicken Sie bitte an redaktion@friedberger-allgemeine.de oder redaktion@aichacher-nachrichten.de, Stichwort Weißwurst. Wir freuen uns über Ihre Ideen und Hinweise, die wir im Lauf der nächsten Wochen veröffentlichen!

An vielen Donnerstagen kamen Hunderte Gäste nach Baindlkirch. Zuletzt waren es jedes Mal mehr als tausend, sagt Peter Neumeier. „Das ist schon eine Anerkennung“, meint der 65-Jährige, der nun zusammen mit seiner Frau Sabine (63) in Rente geht. Am Tag zuvor hat er bereits seinen Fleischgroßhandel in Augsburg geschlossen, jetzt hat auch das Weißwurst-Frühstück ein Ende. Urlaub fahren – zum ersten Mal seit 17 Jahren. Was er künftig am Donnerstagvormittag macht? Neumeier lacht: „Ich such mir einfach was, wo ich zum Weißwurst-Frühstück hingehen kann.“