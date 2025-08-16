Eurasburg „Dass ein Oldtimer das Zeug zur Wertanlage hat, ist ein Mythos“: Warum er seinen Mercedes trotzdem liebt

Besondere Fahrzeuge und ihre Besitzer: Markus Kreisel aus Eurasburg hat sich mit seinem Mercedes der Baureihe R107 einen Kindheitstraum erfüllt. Das Modell ist ein Filmstar.