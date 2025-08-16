„Dass ein Oldtimer das Zeug zur Wertanlage hat, ist ein Mythos“: Warum er seinen Mercedes trotzdem liebt

„Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, sehe ich nur erfreute Blicke“, erzählt Markus Kreisel aus Eurasburg. Die Rede ist von seinem schwarzen Mercedes-Benz 500 SL R107. Die Baureihe R107 wurde von 1971 bis 1989 gebaut und gilt als das am längsten produzierte Modell der SL-Klasse. Das ist nicht der einzige Grund, warum der Wagen Blicke auf sich zieht und bei Passanten und anderen Verkehrsteilnehmern Erinnerungen weckt: „Man kennt den Mercedes SL auch aus Film und Fernsehen“, weiß Markus Kreisel. Unter anderem spielte der Fahrzeug-Typ eine mobile Hauptrolle in den Kino-Hits „Beverly Hills Cop“ und „American Gigolo“. Auch wurde er in der Serie „Hart aber herzlich“ sowie in „Dallas“ von Patrick Duffy in der Rolle des Bobby Ewing gefahren.
Eurasburg
