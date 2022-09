Der offene Mittagstisch in Mering startet wieder

Ein günstiges Essen in geselliger Runde bietet die evangelische Kirchengemeinde ab 20. September an jedem Dienstag.

Viele Stammgäste dürften darauf gewartet haben: Nach der Sommerpause werden sie in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Mering wieder wöchentlich zu Tisch gebeten. Ab dem 20. September ist in der Küche des Gemeindesaals in der Martin-Luther-Straße 1 wieder jeden Dienstag ein Kochteam im Einsatz, um gute Hausmannskost in geselliger Runde anzubieten.

Zwischen 11.30 bis 13 Uhr lassen sich Gäste aus Mering und Umgebung das Essen servieren. Mal gibt’s leckeren Eintopf, ein andermal Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Schinkennudeln und immer wird zum Nachtisch auch noch Kaffee und Kuchen serviert. Es sind gut 30 Besucherinnen und Besucher, die sich gerne jede Woche von den ehrenamtlichen Kochteams verwöhnen lassen. Dabei genießen sie nicht nur, dass sie preiswert und gut essen, sondern auch in Gemeinschaft am Tisch sitzen können.

Susanne Weiß hat den Mittagstisch in Mering vor 13 Jahren ins Leben gerufen. Foto: Heike John

Vor 13 Jahren, im März 2009, rief Susanne Weiß, Katechetin der evangelisch-lutherischen Landeskirche, das Projekt des offenen Mittagstischs ins Leben. Teilnehmen darf jeder. Zunächst wurde in der beengten Küche des alten Gemeindezentrums auf einem Hockerkocher mit nur einem großen Topf gekocht. Mit dem Umbau wichen die ehrenamtlichen Köchinnen ins Papst-Johannes-Haus aus. Seit Herbst 2019 steht ihnen nun im neu errichteten Gemeindezentrum von St. Johannes eine geräumige, moderne Küche zur Verfügung.

Kurz nach dem Umzug bremst Corona den Mittagstisch aus

Die Freude über die neuen Möglichkeiten währte nicht lang, denn dann kam Corona und es musste eine Zwangspause eingelegt werden. Im März dieses Jahres ging es zur Freude vieler Gäste wieder los. Doch es mussten Impfausweise kontrolliert und Anwesenheitslisten geführt werden. „Mal sehen, was uns im Herbst nun erwartet“, sagt Susanne Weiß. Da sie seit dem neuen Schuljahr als Lehrerin in Rente ist, will sie künftig die Kochteams verstärken. „Wir haben für jede Woche ein Team mit drei bis vier Köchinnen, die auch über die Pandemiezeit größtenteils erhalten blieben“, berichtet sie. Ein weiteres Team steht bereit, wenn ein Monat einen fünften Dienstag hat.

Sogar aus Egling und Schmiechen sind Ehrenamtliche mit dabei. „Wir haben auch zwei syrische Damen, die mitkochen“, erzählt die Initiatorin. Da gibt es dann auch schon mal ein Gericht aus deren Heimat. 1,50 Euro kostet ein Essen und wer es sich leisten kann, gibt gerne mehr. „Wir versuchen zunächst, bei diesem Preis zu bleiben und zu schauen, ob wir damit hinkommen oder ob wir wegen der allgemeinen Verteuerungen auch den Preis anheben müssen“, erklärt Susanne Weiß.

Beim Mittagstisch in Mering hat sich schon eine Art Stammtisch gebildet

Ganz zu Anfang, als die Meringer Tafel gleich gegenüber im alten Mesnerhaus untergebracht war, kamen auch von dort Kunden und freuten sich über einen günstigen Mittagstisch. Seit die Tafel in der Zettlerstraße untergebracht ist, entfällt diese Kundschaft. Aber wir haben auch immer wieder Gäste, vor allem ältere Herren, die sich gerne Essen mitnehmen, um auch am nächsten Tag versorgt zu sein. Die Köchinnen achten nicht nur auf ein nachhaltiges und saisonales Essensangebot, sondern auch auf einen kostengünstigen Einkauf. „Viele Geschäftsleute kommen uns aber auch finanziell entgegen“, freut sich Susanne Weiß.

Der offene Mittagstisch wird als sozialer Treffpunkt sehr geschätzt. Gerade Alleinstehende genießen es, in Gesellschaft ihr Mittagsmahl einzunehmen und es hat sich ein richtiger Stammtisch gebildet. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Gedächtnistrainings kommen regelmäßig jeden Dienstag nach ihren Treffen zum Essen zusammen und lieben den geselligen Abschluss ihrer Runde. „Unser Konzept des offenen Mittagstischs geht auch im 13. Jahr noch voll auf“, zeigt sich Susanne Weiß zufrieden.