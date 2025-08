Neue Straße „In der Au“ soll Straßenchaos beim Pferdehof beenden

Schützenstraße 114 in Friedberg – das ist die offizielle Adresse des Pferdehofs „Islandpferde Lechleite“ zwischen Friedberg und Wulfertshausen. Angefahren werden kann der Hof allerdings nicht darüber, deshalb steht auf der Internetseite auch: „Achtung: Anfahrt nur über Moosstraße“. Wobei auch das bislang eher unpräzise war, denn genauer wäre eher: Anfahrt über den Feldweg, der an der Moostraße gegenüber der Sportgaststätte abzweigt. Nun soll der Feldweg einen offiziellen Straßennamen erhalten: „In der Au“. Was nach einer Formalie klingt, sorgte durchaus für Diskussionen im Stadtrat.

Pferdehof Lechleite bei Friedberg bekommt eine neue Adresse

Den einen wäre ein anderer Straßenname lieber gewesen. „Warum nicht Mooswiesenweg oder Obermoosweg, wie der Feldweg im Sprachgebrauch schon genannt wird?“, wollte Egon Stamp (Grüne) wissen. Die Fraktion stellte dann auch einen Änderungsantrag und ließ über eine Benennung in „Mooswiesenweg“ abstimmen, obwohl Bürgermeister Roland Eichmann darauf hinwies, dass der Straßenname „In der Au“ mit den Pferdehofbetreibern so abgestimmt sei. Wieder andere waren unsicher, was das dann für die Ertüchtigung des ehemaligen Feldwegs bedeutet, wenn dieser nun offiziell zur Straße wird. „Die Oberflächenbeschaffenheit muss ertüchtigt werden, aber müssten wir auch so, weil der Weg stark genutzt wird.“

Icon Galerie 11 Bilder Veronika und Stjarna Frisch stemmen nach dem Tod von Sebastian Frisch den 20 Hektar großen Betrieb.

Manfred Losinger (CSU) wiederum machte darauf aufmerksam, dass hier „seit Jahren rumgeeiert“ wird. Tatsächlich ziehen sich die Probleme durch die ungenaue Adresse schon lange. Der Grund ist, dass der Hof sich Stück für Stück erweitert hat und ein Großteil nun westlich der Friedberger Ach liegt. Das bedeutet, dass er von der Schützenstraße – östlich von der Ach – nicht mit dem Auto angefahren werden kann, weil nur eine Fußgängerbrücke darüber führt. Das sorgte sowohl bei Paketboten als auch bei Seminarteilnehmerinnen für Probleme, die wiederum durch die neue Adresse gelöst werden sollen. Die Umwidmung mit Straßennamen „In der Au“ wurde mit sieben Gegenstimmen mehrheitlich im Stadtrat beschlossen. Der Gegenvorschlag der Grünen erhielt dagegen keine Mehrheit.