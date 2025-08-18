„Friedberg ist jeden Sommer ein Highlight für mich“

Herr Balshai, Sie gehören so zusagen zum „Inventar“ des Friedberger Musiksommers, als Pianist, Arrangeur und Leiter des Jazz-Konzertes. Was ist denn die größte Herausforderung bei der Programm-Gestaltung?

BALSHAI: Die Herausforderung ist es, eine Auswahl an Stücken zu treffen, die dem Publikum gut gefällt und dennoch einen künstlerischen Anspruch hat. Die Besetzung und die Solisten spielen natürlich auch eine große Rolle.

Wie lange vor dem Konzert machen Sie sich Gedanken und wie viele dieser Ideen müssen Sie – aus welchen Gründen - wieder verwerfen?

BALSHAI: Gedanken mache ich mir die ganze Zeit. Immer wenn ich Musik höre, oder manchmal bei den alltäglichen Dingen, mitten im Leben, fällt mir ein Stück ein, das wir in Friedberg spielen könnten. Manchmal auch eine Idee für ein ganzes Programm. Manchmal ereignet sich im aktuellen Geschehen etwas, was mich dazu bringt, ein gewisses Stück für Friedberg auf die Liste zu setzten.

Im vergangenen Jahr haben die Friedberger All-Stars mit Angela Denoke gespielt. Dieses Mal gastiert Jocelyn B. Smith in Friedberg – was erwartet die Jazzfreunde an diesem Abend?

BALSHAI: Jocelyn B. Smith kommt von einem anderen musikalischen Hintergrund als Frau Denoke. Ihre amerikanischen und afro-amerikanischen Wurzeln bringen ganz andere Qualitäten zu der Musik. Jeder Solist ist was Besonderes, deswegen werden sie ja als Solisten engagiert. Die Jazzfreunde werden auch dieses Jahr nicht enttäuscht nach Hause gehen.

Unser Jazz-Publikum ist immer wieder erstaunt, wie wunderbar die All-Stars miteinander harmonieren, obwohl sie nur knapp eineinhalb Tage proben können. Wie schaffen Sie es immer wieder, diese Einheit zu formen?

BALSHAI: Das müsste das Publikum gar nicht erstaunen. Ich wiederhole meine Aussage von den letzten Jahren. Die Musiker, die in Friedberg auf der Bühne stehen, sind die Besten ihres Fachs in Deutschland. Ich kann ihre musikalischen Künste auch nicht in Worte fassen, aber sie spielen einfach unglaublich gut. Und die Tatsache, dass wir uns so lange kennen, macht es noch einfacher, zusammen zu musizieren.

Häufig finden Jazzkonzerte in kleinerem Rahmen statt, Jazz in einer Halle wie in Friedberg mit bis zu 500 Besuchern sind ja eher die Ausnahme. Wie wirkt sich das auf die Musiker aus?

BALSHAI: Es fehlt die gewohnte Nähe zum Publikum, die man vom Jazz-Club kennt. Dafür ist das Publikum in Friedberg sehr aufmerksam und dankbar. Das spürt man als Spieler auf der Bühne und bekommt Lust mehr zu geben.

Was motiviert Sie von Jahr zu Jahr, diese viele Arbeit auf sich zu nehmen?

BALSHAI: Die Motivation baut sich über das ganze Jahr auf. Wie gesagt, das Aussuchen von schönen Stücken, die Entscheidung über die Besetzung, die Solisten. All diese Sachen kommen irgendwann zusammen und machen die Arbeit leichter und logischer. Natürlich ist es viel Arbeit, vor allem in den letzten Monaten, aber der Abend gestaltet sich in einer organischen Weise zu einer Arbeitsreise, die mit dem Höhepunkt Jazzabend in Friedberg kulminiert.

Auf was freuen Sie sich dieses Jahr?

BALSHAI: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jocelyn B. Smith. Auf ein Wiedersehen mit allen Musikern, auf ein Wiedersehen mit meinen Friedberger Freunden, aufs leckere Essen. Ich freue mich immer auf Friedberg. Das ist jeden Sommer ein Highlight für mich.

Und was wünschen Sie sich zum Jubiläum 2026, wenn der 25. Musiksommer auf dem Plan steht?

BALSHAI: Ich wünsche mir eine großes Big-Band zur Feier. Damit die Friedberger Halle bebt.

Zur Person Tal Balshai, geboren 1969 in Jerusalem, studierte klassisches und Jazz-Klavier in Jerusalem, Berlin, New York und Tonmeister in Berlin. Als Pianist und Begleiter trat er u.a. in der Mailänder Scala, den Staatsopern von Hamburg, Berlin und Wien, im Teatro Real in Madrid oder anlässlich der Festspiele in Salzburg auf. Balshai komponiert und bringt zur Aufführung Musik für Film und Theater, er vertont Gedichte, schreibt Lieder und Instrumentalmusik. Er lebt mit Frau und drei Kindern in Berlin.