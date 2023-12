A8 nach tödlichem Unfall bis in den Morgen in Richtung München komplett gesperrt

Mehrere Lkw sind am Mittwochabend auf der A8 in einen Unfall verwickelt worden, ein Mann starb. Die Komplettsperrung wurde erst am Morgen aufgehoben – zu diesem Zeitpunkt gab es bereits einen weiteren Unfall.

Tödlicher Unfall auf der A8: Nach Polizeiangaben kam es am Mittwoch gegen 19.20 Uhr in Fahrtrichtung München auf Höhe Derching (Parkplatz Kirchholz) auf Höhe der Anschlussstelle Dasing zu einer Kollision dreier Lkw. Nach einem vorangegangenen Unfall, bei dem der Fahrer eines Kleintransporters verletzt worden war, hatte sich ein langer Stau gebildet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr dann ein Lkw, womöglich ungebremst, auf einen anderen Lastwagen am Stauende auf.

Der Fahrer des unfallverursachenden Lkw wurde dabei tödlich verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lastwagen, auf den er aufgefahren war, in einen weiteren Lastwagen gedrückt. Daher wurde auch der Fahrer des mittleren Lastwagens schwer verletzt. Der Fahrer des vordersten Lkw erlitt leichte Verletzungen.

12 Bilder Tödlicher Unfall auf der A8 bei Derching: Bilder vom Einsatz Foto: Christoph Bruder

Unfall auf der A8: Um 5:45 Uhr kann eine Spur wieder geöffnet werden

Die A8 wurde nach dem Unfall in Fahrtrichtung München von der Polizei komplett gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Friedberg ausgeleitet, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Komplettsperrung wurde erst am Morgen wieder aufgehoben: Gegen 5:45 Uhr konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden, um 6:11 Uhr der mittlere – die rechte Spur war auch am Morgen noch gesperrt.

Zudem gab es am Morgen eine weitere Vollsperrung der A8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg Ost und Derching, aufgrund eines weiteren Unfalls am frühen Morgen, an dem drei Autos beteiligt waren. Diese Sperrung konnte aber gegen 6:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

(AZ)

