Derching

vor 16 Min.

Asylunterkunft in Derching stößt auf viel Widerstand

Bis zu 150 Flüchtlinge könnten im ehemaligen Firmengebäude der Firma Walter in Derching aufgenommen werden. In der Bevölkerung stößt das Vorhaben auf Widerstand.

Plus Ein früheres Bürogebäude in Derching soll verstärkt für die Aufnahme von Asylbewerbern genutzt werden. Vielen Anwohnerinnen und Anwohnern passt das nicht.

Von Bianca Dimarsico

Gut gefüllt war am Mittwochabend die Schulturnhalle in Derching. Über hundert Menschen kamen zur Infoveranstaltung bezüglich der Flüchtlingsunterkunft im Industriegebiet. Zwei Stunden lang wurde hier, teils hitzig, über die Unterbringung von asylsuchenden Menschen diskutiert. Bisher kamen in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude hauptsächlich Menschen aus der Ukraine unter. Jetzt steigt die Anzahl an Asylbewerbenden, auch aus anderen Ländern wie Afghanistan und Syrien. Unterkünfte werden händeringend gesucht. Die Derchinger Anwohnerinnen und Anwohner zeigten sich mehr als skeptisch. So verlief die Diskussion.

