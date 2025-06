Autofahrer wird mit 0,8 Promille von Polizei angehalten

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei im Winterbruckenweg in Derching am Freitagabend einen Mann ins Visier genommen, bei dem sich später herausstellte, dass er alkoholisiert gefahren war. Wie die Polizei mitteilt, hielten die Beamten den 52-Jährigen gegen 22.30 Uhr an und stellten anschließend einen Alkoholgeruch fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden. Den Autofahrer erwartet ein Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot. (AZ)

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis