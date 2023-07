Bitzi trauert noch immer um sein Herrchen

Der zehnjährige Kater aus dem Tierheim LechArche ist nach dem Tod seiner Bezugsperson verstört. Er braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen und zu einem treuen Weggefährten zu werden.

Bitzi kam im April dieses Jahres ins Tierheim, da sein Besitzer verstorben ist. Der Tod seiner Bezugsperson hat den zehnjährigen Kater sehr getroffen. Er versteht vermutlich nicht, warum er nicht mehr in seinem vertrauten Zuhause sein darf und warum sein Besitzer nicht mehr bei ihm ist. Er ist nun extrem menschenscheu und zeigt verstörtes Verhalten.

Meistens versteckt der zehnjährige Kater sich unter einer Decke. Hebt man seine Decke hoch, erschreckt er sich, rennt weg und meint, sich verteidigten zu müssen, wenn man ihm zu nahe kommt. Doch er ist nicht von Grund auf aggressiv, sondern kann sich lediglich in seiner neuen Situation nicht zurechtfinden und mit dem Verlust seines Besitzers nicht umgehen.

Für ihn wird ein Zuhause bei geduldigen Menschen gesucht, die dem Kater viel Liebe schenken. Höchstwahrscheinlich entpuppt Bitzi sich als anhänglicher und treuer Weggefährte, sobald man einmal sein Vertrauen gefasst hat. Jedoch braucht er viel Zeit dafür und man muss ihm das Gefühl von Sicherheit vermitteln, das ihm momentan fehlt.

Deshalb sollte man ihn in den ersten Monaten ausschließlich in der Wohnung halten und ihm Versteckmöglichkeiten bieten, in die er sich zurückziehen kann. Dort kann er sich an die Anwesenheit seiner neuen Besitzer gewöhnen. Nach geraumer Zeit kann man Bitzi die Versteckmöglichkeiten nach und nach abbauen. Trotzdem sollte man ihm die Chance lassen, dass er von sich aus auf die Menschen zugeht und ihn nicht zu schnell mit viel Nähe überfordern. Sobald er sich in der Wohnung sicher fühlt und es als sein Zuhause erkannt hat, freut er sich über Freigang.

Wer Bitzi kennenlernen will, kann im Tierheim LechArche telefonisch oder per Mail einen Besuchstermin ausmachen oder während der Öffnungszeiten vorbeikommen. Auch Kater Udo, den wir vergangene Woche vorgestellt hatten, wartet noch immer auf sein Traumzuhause.

Kontakt Neue Bergstraße 101 in Friedberg-Derching, Telefon 0821/4552900, E-Mail info@tierschutz-augsburg.de; Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 16 Uhr.