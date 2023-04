CSU Derching bestätigt den Vorstand

Der Vorsitzende Thomas Rummel erinnert bei der Jahreshauptversammlung an seinen verstorbenen Stellvertreter Thomas Winter.

Die CSU Derching hat bei den kürzlich abgehaltenen Neuwahlen ihr Kernteam bestätigt. Vorsitzender bleibt Thomas Rummel, Stellvertreter Michael Sedlmeyr. Als Beisitzer wurde Anton Scheel wiedergewählt.

Nach dem Tod von Kreisrat Thomas Winter saß bei der CSU Derching der Schock tief. Winter, Schatzmeister und stellvertretender Ortsvorsitzender, verstarb nach langer Krankheit im vergangenen Jahr. Sein Beitrag und seine Hingabe für den Verband fehlen, so Rummel: "Seine Arbeit und sein Einsatz für die Gemeinschaft will die neue Vorstandschaft in Ehren weiterführen."

Was die CSU Derching an Veranstaltungen plant

Um seine Mitgliederbasis zu erweitern und den Verband zu stärken, sind in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen geplant. Darunter Besichtigungen von örtlichen Unternehmen und Institutionen, Dämmerschoppen mit Referenten zu aktuellen Themen und Trends und ein Sommergrillen. Die Veranstaltungen sollen die Mitglieder enger vernetzen, das Bewusstsein für die Arbeit des Verbands stärken, die Mitgliederbasis erweitern und die CSU als eine wichtige Stimme in der Region etablieren.

Beim anschließenden Derchinger Infoabend referierten die beiden Mitglieder der CSU-Stadtratsfraktion, Simone Losinger und Michael Sedlmeyr, über Aktuelles und Lokales. So präsentierten sie Informationen und Ideen zu Themen wie Windkraft und Photovoltaik sowie dem Ortsentwicklungskonzept in der Region. Unter anderem die Finanzierung von Projekten im Ort sowie dem Ausbau der Bürgermeister-Schlickenrieder-Straße wurden intensiv diskutiert.

Was wird aus der Derchinger "Stapferltreppe"?

Während der Versammlung brachten die Anwesenden auch ihre Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der historischen "Stapferl-Treppe" zum Ausdruck, die zur alten Kirche führt. Nach Meinung der Anwesenden muss die Treppe umgehend erneuert werden, um die Ortskernentwicklung zu unterstützen. Dies obliege jedoch dem Leiter des Bauamtes und dem Bürgermeister. Die CSU wolle hier als Vermittler agieren. (AZ)