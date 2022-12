Derching

Derching lockt mit einem außergewöhnlichen Adventskalender

Die Adventsfenster in Derching sind mittlerweile zu einer kleinen Tradition geworden. Dieses Jahr bekommen Interessierte an jedem Tag im Advent ein neues Bild zu sehen.

Plus Auch diesen Advent finden die Derchinger Adventsfenster statt. Jeden Tag lässt sich eine neue weihnachtliche Dekoration in einem erleuchteten Fenster entdecken.

Von Valentin Kronberger

Bei einem gewöhnlichen Adventskalender wird täglich bis Heiligabend ein neues Türchen geöffnet, doch in Derching gibt es statt Türen Fenster. Jeden Tag im Advent erstrahlt ein selbst gebasteltes Motiv in einer weiteren Fensterscheibe. Bis Jahresende können die 24 Adventsfenster am Abend von 17 bis 20 Uhr bestaunt werden.

