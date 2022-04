Derching-Dickelsmoor

12:00 Uhr

Rezept von der Fischzucht: So gelingt der Saibling am Karfreitag

Plus Der Karfreitag steht vor der Tür und damit auch die Hochsaison für Fischzuchten. Auch bei Armin Endhart in Dickelsmoor. Er gibt einen leckeren Rezepttipp.

Von Bianca Dimarsico

Nordseekrabben, Forellensalat und Räucherlachs: Bei der Forellenzucht Endhart finden Fischliebhaber alles, was das Herz begehrt. Auf dem Hof der Fischzucht in Dickelsmoor ist immer viel los. Hier müssen Fische sortiert werden, da kommt ein Zulieferer an und wartet auf Anweisungen. Mittendrin ist Inhaber Armin Endhart. Gemeinsam mit seiner Frau Veronika und seinem Team vertreibt er jährlich etwa 50 Tonnen Fisch. Besonders in der Karwoche boomt das Geschäft. Fischzucht wird durch äußere Umstände allerdings immer weiter erschwert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen