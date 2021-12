Eiliger Paketzusteller fährt in den Gegenverkehr

Der 24-Jährige ist mit seinem Kastenwagen auf schneeglatter Straße in Derching zu schnell unterwegs. Das hat Folgen.

Am frühen Freitagabend gegen 18 Uhr ereignete sich in Derching ein Verkehrsunfall zwischen einem Kastenwagen und einem entgegenkommendem Pkw. Ein 24-jährige Paketzusteller befuhr mit seinem Kastenwagen die neue Bergstraße in Richtung Autobahn. In der lang gezogenen Rechtskurve im Bergabstück verlor er laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Verhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass das Heck ausbrach und in die linke Seite des Gegenverkehrs krachte.

10.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Derching

Eine 31- jährige Fahrzeuglenkerin im Gegenverkehr kam mit einem Blechschaden im linken Frontbereich davon - allerdings war dieser so massiv, dass ihr Pkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Kastenwagen wurde aufgrund des Zusammenstoßes im Bereich des linken Hecks beschädigt. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. (AZ)