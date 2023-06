Einbruch auf Firmengelände: Dieb stiehlt mehrere Reifen

Ein Unbekannter steigt über den Zaun eines Firmengeländes in Derching. Dabei hat er es nicht nur auf die dort gelagerten Reifen abgesehen.

Mehrere Reifen und Paletten hat eine unbekannte Person in Friedberg-Derching gestohlen. Der Täter oder die Täterin stiegen über den Zaun eines Firmengeländes in der Siebenbrünnelstraße und entwendeten sechs Lkw-Reifen und drei Europaletten. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr.

Polizei Friedberg bittet wegen Diebstahl um Hinweise

Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 700 Euro. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)