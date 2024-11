Kinder backen Martinsgänse

In der Woche nach St. Martin stellte Richard Scharold seine Backstube in Derching Kindern aus der Pfarrei St. Jakob zur Verfügung, um dort Martinsgänse zu backen. Mit Begeisterung waren die Kinder beim Ausstechen und Backen bei der Sache und lernten obendrein die Backstube kennen. Am Sonntag wurden die Martinsgänse nach dem Gottesdienst im Pfarrzentrum verkauft. Der stattliche Erlös von 275 Euro kommt der Gemeinde Kaphatika in Malawi zugute, der Partnergemeinde von St. Jakob.

