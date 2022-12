Derching

Krippe ist ein Vermächtnis des letzten Derchinger Bürgermeisters

Jedes Weihnachten wird in der alten Kirche in Derching eine Krippe mit den Figuren des ehemaligen Bürgermeisters Martin Lindermeir aufgebaut.

Plus Martin Lindermeir hat die Figuren über Jahre bei seinen Reisen nach Südtirol gesammelt. Sie sind immer zu Weihnachten in der alten Kirche des Ortes zu sehen.

Im Christentum wird an Weihnachten die Geburt Jesu gefeiert. Fast jeder und jede kennt die Geschichte rund um Josef und Maria, die nach Betlehem reisen und in einem Stall bei den Tieren übernachten müssen. Dort wird Jesus geboren. Anstatt in eine Wiege legen seine Eltern ihn in eine Futterkrippe. Es ist diese berührende Szene aus der Bibel, welche in unzähligen Weihnachtskrippen nachgestellt wird. So auch in Derchings alter Kirche, der Altbürgermeister Martin Lindermeir vor über 30 Jahren seine Krippe spendete. Vorsitzender des Heimatkundevereins Leonhard Knauer erzählt die Geschichte dahinter.

