Polizei kontrolliert privates Tuning-Treffen

Fünf Autos werden von der Polizei beanstandet, weil sie keine Betriebserlaubnis mehr haben.

Ein 19-Jähriger aus dem Landsberger Landkreis veranstaltete am Samstag auf einem privaten Gelände im Industriegebiet Derching ein sogenanntes Tuning-Treffen. Die Veranstaltung, die zwischen 16 und 24 Uhr stattfand, wurde ausschließlich in den sozialen Medien beworben. Wie die Polizei mitteilt, war das Besucheraufkommen überschaubar. Es gab keine relevanten Sicherheitsstörungen zu verzeichnen, was auch an der spürbaren Polizeipräsenz gelegen haben dürfte. Bei den rund 150 durchgeführten Fahrzeugkontrollen wurde an fünf Pkw ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. Ein Auto musste aufgrund des Umfangs der Umbauten sichergestellt und abgeschleppt werden. Außerdem sind weitere drei Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet worden. (AZ)