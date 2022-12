Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Alkohol wurde einem Autofahrer am Samstag zum Verhängnis.

Stark betrunken war ein Autofahrer, den die Polizei am Samstag gegen 3.20 Uhr in der Tancherichstraße in Derching kontrollierte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der Fahrer des Pkw wurde zur Blutentnahme gebracht, der Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)