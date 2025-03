Umstrittene Station auf dem Derchinger Besinnungsweg ist neu gestaltet

Der Besinnungsweg in Derching soll die Menschen zum Nachdenken anregen und hat dafür teils provokante Botschaften gewählt. Einige von ihnen sorgten in der Vergangenheit zu massiven Protesten, etwa ein Schild an der zehnten Station mit der Aufschrift "Tötung menschlicher Embryonen ist nicht strafbar - Kükentötung ist verboten ???". Aber auch ein weiteres Schild, das daran erinnern sollte, dass der hier produzierte Müll in „arme Länder“, so die Formulierung, verschippert wird. „Etliche haben sich durch die konkreten Beispiele angegriffen gefühlt“, erklärt Leonhard Knauer, der Vorsitzende des Heimatkundevereins, der den Besinnungsweg initiiert hat. Das sei so nicht gewollt. Deshalb wurde nun die umstrittene Station umgestaltet.

