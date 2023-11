Unbekannte brechen Schlösser an Containern auf

Einen Containeraufbruch gab es in Derching. Die Täter ziehen ohne Beute ab.

Am vergangenen Sonntag brachen Unbekannte zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens auf einem Lagerplatz in der Humboldtstraße in Derching an sechs Mietcontainer die Vorhängeschlösser auf. Aus den Containern wurde allerdings nichts entwendet. Es entstand nur Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)