Derching

vor 30 Min.

Unbekannte pumpen 750 Liter Diesel von Fahrzeugen ab

Unbekannte stehlen in Derching 750 Liter Diesel im Wert von über 1000 Euro von einer Baustelle.

Am Wochenende stehlen Unbekannte eine große Menge an Diesel von einer Baustelle in Derching. Außerdem entwenden sie ein amtliches Kennzeichen.

Ungewöhnliches ereignete sich in Derching im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr. Auf einer Baustelle in der Siebenbrünnelstraße wurden aus drei Baustellenfahrzeugen 750 Liter Diesel gestohlen. Auch ein amtliches Kennzeichen nahmen die Täter mit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (AZ)

