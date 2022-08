Unbekannter fährt Auto am Baggersee an

In Derching beschädigt ein Auto einen am Baggersee geparkten Mercedes. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat um Hinweise.

Am Montag beging ein unbekannter Verkehrsteilnehmer Fahrerflucht. Gegen 15 Uhr beschädigte er einen am Derchinger Baggersee am Winterbruckenweg geparkten schwarzen Mercedes an der linken Fahrzeugseite.

Der oder die Verursacherin entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)