Unfall beim Abbiegen: Drei Verletzte bei Derching

61-Jähriger übersieht auf der Kreisstraße AIC25 ein entgegenkommendes Fahrzeug. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß.

Drei Fahrzeuge waren in einen Unfall verwickelt, der sich am Samstag gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße AIC25 bei Derching ereignete. Der 61-jährige Unfallverursacher befuhr laut Polizei die Kreisstraße in südlicher Richtung und wollte nach links Richtung Derching abbiegen. Er übersah dabei einen ebenfalls 61-Jährigen, welcher ihm entgegenkam.

Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Eines wurde dabei auf ein drittes, an der Einmündung wartendes Auto geschoben. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. (AZ)