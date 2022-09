Derching

vor 32 Min.

Zwischen Witwe und Wilderer: Die Geschichte der Marienkapelle

Am Tag des offenen Denkmals werden denkmalgeschützte Gebäude vorgestellt. Eines von ihnen ist die Marienkapelle in Derching. Die Schwarz-Weiß-Fotografie stammt vom Ende der 1920er-Jahre.

Plus Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September 2022, würdigt besondere Bauten und ihre Historie. Zu besichtigen ist auch die Marienkapelle in Derching.

Von Bianca Dimarsico

Ganz unauffällig steht sie da, die rosa gestrichene Kapelle mit dem Metalldach. Sie liegt direkt an der Frechholzhauser Straße, zwischen Derching und Frechholzhausen. Ständig kommen Autofahrer vorbei, ohne dem kleinen Gebäude sonderlich viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Versäumnis, findet Leonhard Knauer. Er hat den Heimatkundeverein Derching gegründet und setzt sich dafür ein, die Geschichte des Ortes zu bewahren. Beim Tag des offenen Denkmals führt er Interessierte durch die Vergangenheit der Derchinger Marienkapelle. Die ist nämlich alles andere als unauffällig.

