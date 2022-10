Die Besucher der Lichterwelt kommen teils von weit her

Plus Gäste aus Mering und Umgebung, aber auch aus Baden genießen die Festtage. Viele wollen das Essen am Schmeckfestival probieren.

Klaus Henske und Ilka Betsche haben den wohl weitesten Weg nach Mering auf sich genommen und essen Frühlingsrollen aus Sri Lanka. Schon um 6 Uhr sind sie am Samstagmorgen von Forst zwischen Heidelberg und Karlsruhe losgefahren, um ihre Freunde Ariane und Dirk Drumm in Unterbergen zu besuchen und mit ihnen gemeinsam zum Meringer Lichterfest zu fahren. "Es soll eine kulinarische Reise durch die einzelnen Stände werden, die Frühlingsrollen waren sehr authentisch", verrät Ilka Betsche. Hier sei alles sehr toll organisiert, aber leider sei das Wetter für das Fest viel zu schlecht, bedauert sie. "Die Spiralkartoffeln Patata Loca möchte ich auf jeden Fall noch probieren", sagt sie.