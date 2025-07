Die erhöhten Eintrittspreise beim Altstadtfest werden heiß diskutiert

Wer nicht im Gewand erscheint, zahlt für einen Tag auf dem Friedberger Altstadtfest zehn Euro. Für die komplette Friedberger Zeit kostet der Eintritt 20 Euro. Im Vergleich zum vergangenen Fest haben sich die Preise damit verdoppelt. Das sorgt auch unter Besucherinnen und Besuchern für Diskussionen. Während die einen die Preiserhöhung nachvollziehen können, halten sie die anderen für überzogen.

„Die Preise sind total gerechtfertigt“, schreibe eine Leserin auf Instagram. „Ich fand es die letzten Jahre eher sehr günstig. Wo bekommt man so viel Darbietung, Theater, Show und Co. für gerade mal zehn Euro?“ Auch eine andere Nutzerin findet den Preis für zehn Tage in Ordnung. Sie schlägt allerdings vor: „Vielleicht könnte man für einen Tag anstatt zehn Euro weniger verlangen, sieben oder acht Euro.“ Sie schlägt wie einige andere auch deshalb einen Familientarif vor.

Erhöhter Eintrittspreis beim Altstadtfest in Friedberg 2025 sorgt für Diskussionen

„Ich finde, man sollte es differenzierter sehen“, schreibt eine Leserin auf Instagram. „Der Preis für die gesamte Zeit ist absolut gerechtfertigt. Viele Akteure bieten ein umfängliches Rahmenprogramm. Das muss finanziert werden. Der Tagespreis ist für die, die nur die Gastronomie besuchen möchten, zu hoch.“ Eine andere Nutzerin findet den Eintritt für einen Tag nicht mehr angemessen. „Uns ist es tatsächlich zu teuer“, schreibt sie auf Facebook. „Als fünfköpfige Familie wollen alle dann auch etwas essen oder trinken. Da ist es uns einfach zu viel für einmal Hingehen.“

Eine Leserin verweist auf das vielfältige Angebot. „Das ist nicht nur ein weiteres Fest, das ist Geschichtsunterricht – wenn man sich drauf einlässt“, findet sie. „So viele Ehrenamtliche sitzen in den Hütten und zeigen und erzählen, wie es früher in Friedberg so war und wie die Handwerke, die es so heute nicht mehr gibt, ausgeübt wurden.“ Viele würden dafür nichts bekommen. „Alleine wie viel Gedanken sich um die Gewandungen gemacht wird, damit alles historisch belegt stimmig ist. Sowas alles gibt’s bei keinem kommerziellen Mittelaltermarkt, der oft noch viel teurer ist.“

2023 machte die Stadt Friedberg 300.000 Euro Verlust mit dem Altstadtfest

Für eine andere Nutzerin sind zehn Euro für den einmaligen Besuch hingegen zu teuer. „Man will auch Geld dort lassen, es ist alles schön gemacht, aber wenn man mit Familie geht, dann sind schnell 100 Euro weg“, schreibt sie auf Facebook. „Das ist schon viel. Mein Mann und ich haben 65 Euro letzte Woche ausgegeben, ohne Kinder für zweieinhalb Stunden. Wenn man öfter aufs Altstadtfest gehe, seien 20 Euro für zehn Tage allerdings ein fairer Preis.

2023 machte die Stadt Friedberg trotz der Einnahmen durch den Eintrittspreis mit dem Altstadtfest 300.000 Euro Minus, eine Erhöhung war unausweichlich. Zuvor war der Eintritt letztmals 2016 angehoben worden.