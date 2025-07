Die ersten Kissinger Filmnächte stehen in den Startlöchern

Nur noch wenige Tage – dann ist es so weit: Die ersten Kissinger Filmnächte starten. Vom 10. bis zum 12. Juli und vom 17. bis 19. Juli, jeweils von 17 bis 24 Uhr warten im Stadion des Kissinger SC Sport, Spaß und Sommerkino. Michael Imburgia und Jugendleiter Christian Jäger vom KSC haben als Initiatoren eine intensive Phase der Vorbereitung hinter sich. Zuletzt mussten auch sie noch den riesigen Schreck verdauen, als die Paartalhalle brannte – zuletzt kam glücklicherweise die Entwarnung durch Bürgermeister Reinhard Gürtner: Die Kissinger Filmnächte können wie geplant stattfinden.

Ein großes Programm wartet auf alle Sport- und Kinobegeisterte und diejenigen, die es werden wollen: Die Tombola ist reich gefüllt, die Filme ausgewählt und das sportliche Vorprogramm vor dem jeweiligen Kinoprogramm vorbereitet. Jeden Tag ab 17 Uhr gibt es sportliche Angebote, um 18 öffnet die Tombola mit Gewinngarantie, danach laufen die Filme unter freiem Himmel.

Kissinger Filmnächte: Erst Sport, dann Kino

Die Devise ist bei den sportlichen Angeboten vor allem: Mitmachen. Die Vereine haben sich dafür allerhand einfallen lassen: So gibt es eine Fußballolympiade für jedes Alter, einen Torwart-Speedmesser oder Fußballgolf. Man kann außerdem bei den Basketballern oder den Pfadfindern reinschnuppern oder einen Drohnen-Run ausprobieren. Tanzgruppen aus Mering und Kissing mit insgesamt 270 Tänzerinnen werden ihr Können zeigen. Thomas Seiler wird eine Vorführung in Taekwando anbieten, es gibt ein Funino-Turnier und eine Kinderolympiade für Gymnastik und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Jeder ist herzlich eingeladen und gerne gesehen, betonen Jäger und Imburgia, deren Anliegen es ist, vor allem Kinder, aber auch Erwachsene wieder für Sport zu begeistern. Das genaue Programm für alle Tage ist auf der Website des Kissinger SC verfügbar.

Ab 20 Uhr beginnt dann das Freilichtkino, das wie gewohnt über das Cineplex-Angebot reserviert werden kann. Auch hier gibt es eine große Auswahl an Kino-Snacks. Alle, die das Sommerkino unter dem funkelnden Sternenzelt genießen wollen, sollten eigene Sitzgelegenheiten mitbringen, da Stühle nur begrenzt vorhanden sind. Wetterbedingte Absagen werden über die sozialen Medien bekanntgegeben.

Imburgia und Jäger freuen sich nach all der Organisation am meisten auf das „riesige Gewimmel“, das bei den Kissinger Filmnächten, so hoffen sie, zu sehen sein wird. Beide haben für die Vorbereitungen viel investiert und organisiert – aber nie ihre gute Laune verloren: Ist viel zu tun, wie jetzt beim Endspurt der Veranstaltung, sehen die beiden es sportlich. Viele Kooperationen und Kontakte sind daraus entstanden. „Es wäre unglaublich, wenn wir diese Power gemeinsam mit den Partnern noch viel mehr nutzen könnten. Vielleicht ist dies sogar der Startschuss für weitere Events und Gemeinschaftsprojekte“, hofft Imburgia.

Diese Filme werden bei den Kissinger Filmnächten gezeigt:

Donnerstag, 10. Juli: Thunderbolts

Freitag, 11. Juli: Ein Minecraft Film

Samstag, 12. Juli: Lilo und Stitch

Donnerstag, 17. Juli: Karate Kid - Legends

Freitag, 18. Juli: Eberhofers Leberkäsjunkie

Samstag, 19. Juli: Drachenzähmen leicht gemacht