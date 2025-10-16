Junger Feuerwehrmann legt aus Weltschmerz Feuer

160.000 Euro Schaden hat ein heute 22-Jähriger aus dem Landkreis verursacht, als er vor rund eineinhalb Jahren in einem Rohbau im Stadtzentrum von Friedberg an vier Stellen Feuer legte. Vier Monate dauerte es, bis der Bauherr den massiven Schaden wieder behoben hatte. Der junge Mann war ehrenamtlicher Feuerwehrmann, bei der Tat hatte er 1,6 Promille im Blut, nachdem er von schlechten Nachrichten überrollt worden war. Wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung stand er nun vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Aichach.

An dem Tag lief es für den 22-Jährigen nicht gerade gut. Seine Freundin hatte die Beziehung endgültig beendet und er hatte erfahren, dass die Berufsfeuerwehr, bei der er sich bewerben wollte, die Einstellungen gestrichen hatte. „Es war einfach ein Scheißtag für ihn“, fasste es sein Verteidiger Ulrich Swoboda zusammen.

Brand gelegt: Junger Feuerwehrmann war betrunken

Auf einer Feier betrank der 22-Jährige sich. 1,6 Promille hatte er gegen zwei Uhr nachts intus. Ohne sich etwas zu denken, sei sein Mandant in den Rohbau an der Münchner Straße gegangen, so sein Verteidiger. „Dann kam der ganze Weltschmerz hoch und es ist passiert, was in der Anklage steht.“ Unter anderem zündete der Angeklagte in einem Raum eine Holzpalette an, was eine massive Rauchentwicklung zur Folge hatte. An der Tiefgaragenabfahrt setzte er in der Nähe des Gerüstes Baumaterial in Brand. Dann sei seinem Mandanten aufgefallen, was er angerichtet hatte und er sei nochmal in das Gebäude gegangen. Wegen des starken Rauchs konnte er nichts mehr sehen und schlug eine Fensterscheibe ein, um wieder nach draußen zu kommen.

Draußen hörte er dann schon die Sirenen und machte sich davon - um kurz darauf wieder aufzutauchen. Zeugen hatten ihn beobachtet und auch einem Polizeibeamten war er aufgefallen. Die Inspektion liegt ganz in der Nähe der Brandstelle. Als er auf ihn zuging, sei der Angeklagte aber weggerannt, sagte der Beamte aus. Erst im dritten Anlauf war es dem Polizisten gelungen, den 22-Jährigen zu verhaften. Warum er immer wieder an die Brandstelle zurückgekehrt war, begründete der Angeklagte vor Gericht damit, dass er sich Sorgen um seine Feuerwehrkollegen gemacht habe.

Prozess: Nach der Brandstiftung kehrt der Feuerwehrmann an den Ort der Tat zurück

Auf den Polizisten hatte der 22-Jährige zuerst „relativ passiv“ gewirkt. Später sei er in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen. „Er hat gezittert und es war schon fast ein Krampfanfall.“ Ein Facharzt der Psychiatrie, der ein Gutachten über den Angeklagten erstellt hatte, sprach vor Gericht von einem dissoziativen Krampfanfall, der eine psychische Reaktion des Körpers gewesen sei. Zusammen mit seinem emotional instabilen Zustand und dem Alkohol könne an dem Tag eine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit bei dem Angeklagten nicht ausgeschlossen werden, so der Facharzt.

Staatsanwältin Carmen Haugg wertete die psychische Ausnahmesituation zugunsten des 22-Jährigen als Augenblicksversagen und Kurzschlussreaktion. Auch sein Geständnis, Einsicht und Reue sprachen für ihn. Ebenso, dass er nicht vorbestraft ist. Auf der anderen Seite stand das Ausmaß der Zerstörung und der Schaden in Höhe von 160.000 Euro. Die Staatsanwältin plädierte für eine zweijährige Bewährungsstrafe sowie die Zahlung von 10.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Mit einer Bewährungsstrafe, egal in welcher Höhe, war Verteidiger Swoboda einverstanden. Mit Blick auf die Zahlungen, die auf seinen Mandanten zukommen, regte er eine Geldauflage von 5000 Euro an.

Zweijährige Bewährungsstrafe für Feuerwehrmann nach Brandstiftung

Dem schloss sich das Schöffengericht an, das ihn zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilte. Außerdem muss der Angeklagte 5000 Euro an das Rote Kreuz in Aichach zahlen. Axel Hellriegel, Vorsitzender des Schöffengerichts, hielt dem 22-Jährigen besonders sein frühzeitiges Geständnis und dass er nichts beschönigt hatte zugute. „In diesem besonderen Fall kommt es mit zwei Jahren gerade so hin.“ Zu den besonderen Umständen, die für eine Bewährungsstrafe sprachen, zählten für das Schöffengericht unter anderem, dass sich der Angeklagte gleich um eine Therapie bemüht hatte und noch immer an einen Psychiater angebunden ist.

Außerdem hatte er versucht, den Schaden wieder gut zu machen. Ein Einmalzahlung von 2000 Euro war vom Anwalt des Bauherrn jedoch wieder zurücküberwiesen worden. Auch an der angebotenen Ratenzahlung hatte er kein Interesse gezeigt. „Bleiben Sie dran, versuchen Sie es über Ihren Anwalt nochmal“, riet ihm der Richter. Der 22-Jährige nahm das Urteil an.