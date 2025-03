Neue Freizeitangebote beim Meringer Bürgernetz

Viel Werbung muss das Bürgernetz Mering für sein Freizeitprogramm schon lange nicht mehr machen. So beliebt sind die einmal monatlich angebotenen Halbtagesausflüge, dass sich die Teilnehmerliste schnell füllt. Gerade ist die neue Broschüre mit den Unternehmungen von April bis September erschienen. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Mering und Merching heißt es jetzt nicht zögerlich zu sein. Denn die Arbeitsgruppe Freizeitgestaltung um ihre Koordinatoren Meinrada Pfitzner und Hermann Klemmt hat wieder ein attraktives Angebot zusammengestellt.

Eine Einkehr ist oft geplant

Um den geselligen Aspekt nicht zu kurz kommen zu lassen, ist auch immer eine gemeinsame Einkehr geplant. Los geht es am Dienstag, 8. April, mit einem Werkstattbesuch bei der Kissinger Bildhauerin Christine Sandler. Ihre Werke sind in der ganzen Welt gefragt und erst kürzlich konnte sie eine Skulptur des Erzengels Gabriel für die Meringer St. Michaelskirche an Pfarrer Florian Markter übergeben. Im Anschluss kehrt die Gruppe ins Café der Salzgrotte Lea Vitalhaus ein. Abfahrt ist um 13 Uhr, Anmeldung bei Franz Sedlmeir, Telefonnummer 08233/92729.

Ein musikalisches Stelldichein mit einer Kurzreise durch Oper, Operette, Kunstlied und leichte Musik gibt es am Mittwoch, 7. Mai, um 14.45 Uhr im Meringer Pflegezentrum der Johanniter. Interpreten sind Martin Hubner (Bariton) und die Pianistin Adriana Cervino. Ein Besuch bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn ist am Mittwoch, 21. Mai, geboten. Bei einer Führung erhält die Besuchergruppe einen Einblick in die Ausbildung und in den Arbeitstag der Bereitschaftspolizisten. Kaffee und Kuchen gibt es dann im Café Müller. Abfahrt um 13 Uhr, Anmeldung bei Rosemarie Prassek, Telefonnummer 08233/9787.

Am Donnerstag, 5. Juni, bietet das Bürgernetz einen Ausflug nach Gut Mergenthau. Betriebsleiter Ulrich Resele vermittelt einen kurzen Einblick in die Wirtschaftsweise des Gutshofes, der ökologisch und energieautark bewirtschaftet wird. Vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wurde er als Demonstrationsbetrieb für ökologischen Landbau ausgewählt. Kaffee und Kuchen gibt es danach im Café Ihle. Abfahrt 13 Uhr, Anmeldung bei Christina Eckstein, Telefonnummer 08233/4163. Die jährliche kleine Wallfahrt führt am Mittwoch, 18. Juni, zum Benediktinerkloster Scheyern. Um 14.30 Uhr gibt es eine einstündige Klosterführung und eine Andacht. Zum Abschluss wird in der Klosterschenke eingekehrt. Abfahrt 13 Uhr, Anmeldung bei Anneliese Herter, Telefonnummer 08233/1322.

Eine Stadtführung in Donauwörth mit Besuch im Liebfrauenmünster und im Deutschordenshaus steht am Mittwoch, 23. Juli, auf dem Programm. Nach Absprache ist auch ein Abstecher ins Käthe-Kruse-Museum möglich und ein Cafébesuch fest eingeplant. Abfahrt ist um 12 Uhr, Anmeldung bei Elisabeth Laufer, Telefonnummer 08233/9157.

Die Fahrt zur Straußenfarm in Leipheim am Donnerstag, 11. September, bildet den Abschluss des neuen Halbjahresprogramms. Bei einer Farmsafari, an der auch Benutzer von Rollatoren teilnehmen können, informiert sich die Besuchergruppe über Aufzucht und Haltung der Strauße und es bleibt Zeit für eine Kaffeepause und den Besuch des Hofladens. Abfahrt um 12.30 Uhr. Anmeldung bei Elisabeth Binswanger-Florian Telefonnummer 08233/1478.

Badebus und Fahrten ins Museum

Genauer über die Ausflugsfahrten informieren kann man sich anhand der neuen Bürgernetz-Broschüre, die an allen bekannten Stellen wie in Geschäften, im Rathaus, bei Banken, Apotheken, in der Bücherei oder bei Ärzten und Therapeuten ausliegt. Die Abfahrten für Ausflüge mit dem Bus oder Fahrten mit privaten Pkws beginnen in der Regel an der BayWa Mering, eine weitere Haltestelle befindet sich am Marktplatz. Bei Bedarf fährt auch der Bürgernetz-Fahrdienst zum festgelegten Treffpunkt. Allgemeine Auskunft geben Meinrada Pfitzner, Telefonnummer 01577/ 1824004 und Hermann Klemmt, Telefonnummer 08233/8466533.

Auch die neuen Ziele der Wandergruppe unter der Regie von Christine Garbade, Telefonnummer ß8233/794805 sind in der Halbjahresbroschüre aufgeführt. Der genaue Tag und die Abfahrtszeiten für die zumeist mit dem Bayernticket erreichten Ziele werden immer im Vormonat festgelegt. Die Broschüre informiert auch über die einmal wöchentlich mit dem Bürgerbus, Koordinator Rudi Herter, Telefonnummer 0157/5306 2658 , durchgeführten Einkaufs- und Badefahrten sowie die neu angebotenen Museums- und Kaffeefahrten von April bis September 2025. „Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist mittlerweile so groß, dass wir unsere halbjährlich aufgelegte Broschüre nun schon in einer Auflage von 2000 Exemplaren drucken“, freut sich Hermann Klemmt, der für die Konzeption zuständig ist.