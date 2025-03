Die Theatergruppe Steindorf spielt die Komödie „Nix für unguat!“

Heiter und tiefgründig, aber vor allem lustig geht es bei den Proben zu der Komödie „Nix für unguat!“ des Theatervereins Steindorf zu. Die zwei Frauen und vier Männer proben bereits seit zehn Wochen mit Feuereifer, damit es ordentlich was zum Lachen gibt. Premiere des spritzigen Dreiakters von Maximilian Vitus ist am Freitag, 28. März, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Steindorf (Schulstraße 7). Die Mimen versprechen unisono: „Es erwartet euch ein heiterer, geselliger und abwechslungsreicher Abend.“

Josef Klotz, Vorsitzender der Theatergruppe Steindorf, hat mit „Nix für unguat!“ ein wahres Juwel ausgegraben. Über den Inhalt will die Theatergruppe Steindorf unter der Regie und Spielleitung von Fritz Dietrich noch nicht viel verraten. Nur: Der Uhrmachermeister Niklas Ungemach (Richard Schmied) freut sich, dass er ledig ist. Dieses „Lotterleben“ ist aber seiner Schwester Katrin (Sieglinde Bichler) schon lange ein Dorn im Auge. Der Meister hat aber mit ihr und Geselle Kasian (Michael Dietrich) genügend Abwechslung in seinem Leben, mehr braucht er nicht. Alles läuft wie geschmiert – bis plötzlich Gunda (Antonia Bichler) auftaucht. Das verwahrloste Mädchen ist auf der Flucht vor ihrem Vater, einem schroffen Schirmflicker (Wolfgang Klaßmüller).

Die Schauspieler haben bei den Proben viel gelacht

Doch wo bleibt Gunda jetzt? Beim Uhrmacher? Meister Ungemach stellt sich quer – heiraten kommt nicht in die Tüte. Was also wird aus Gunda? Wird sie eine tüchtige Handwerkerin, eine Uhrmacherin gar? Oder ist der Meister doch nicht so ungerührt, wie er tut? Der schwer verliebte Michl Hopfensberger (Christoph Pschorr) vervollständigt den unterhaltsamen und pointenreichen Schwank.

Schon die Proben gestalten sich sehr lebendig. „Wir haben viel zusammen gelacht“, verrät Michael Dietrich. Und wer weiß? Vielleicht hätte Gunda in einer modernen Fassung einfach eine Smartwatch gekauft – und das Drama wäre nach fünf Minuten vorbei gewesen. Aber das wäre ja nicht fürs Volkstheater.

Möglich wurde die Durchführung des Stückes nur, weil hinter und auf der Bühne fleißige Helfer am Werk sind. So wurde die Bühne wieder von Sebastian und Theresia Klotz, Siegfried Steinbrecher, Familie Bichler und Johann Helgemeir gestaltet. Für die Maske ist Andrea Dietrich verantwortlich. Theresa und Sebastian Krebold sorgen im Gemeindehaus für das leibliche Wohl. Der Saal wird eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet, sodass die Gäste sich davor stärken können. Karten gibt es online oder telefonisch unter 08202/8169.

An diesen Terminen finden Vorstellungen statt:

Freitag, 28. März, 19.30 Uhr

Samstag, 29. März, 19.30 Uhr

Sonntag, 30. März, 17 Uhr

Freitag, 4. April, 19.30 Uhr

Samstag, 5. April, 19.30 Uhr

Sonntag, 6. April, 17 Uhr