Die Villa Therese in Merching bekommt ihr Türmchen zurück

Sachte dreht sich das Wetterfähnchen hoch oben auf dem Türmchen der Villa Therese im Frühlingswind. Lange musste Simon Pschorr auf seinen Traum warten, das kleine Türmchen wieder an der Stelle aufzubauen, an der es 1963 abgerissen werden musste. Es entsprach damals nicht mehr den Vorgaben der Behörden. Deshalb wurde in Merching damals vieles ersetzt: die schönen Anbauten und Türmchen am Marienheim oder die bunten Glasfenster in der Kirche. Pschorr hat das seit seiner Kindheit, als er die wunderschönen Bilder sah, unglaublich bedauert.

