Vorarbeiten am Friedberger Bahnhof beginnen

Die große Baustelle am Friedberger Bahnhof kommt zwar erst im Sommer 2026, trotzdem tut sich nun etwas an der Stelle. Wie die Bahn auf Nachfrage mitteilt, finden aktuell und in den nächsten Wochen die ersten bauvorbereitenden Arbeiten statt. Beispielsweise werden eine Baustraße gebaut und Kabel verlegt, um das spätere Baufeld freizumachen. Zudem wir Mitte September das Modulgebäude für das neue elektronische Stellwerk aufgebaut.

Das ist im nächsten Jahr am Bahnhof in Friedberg alles geplant

Eigentlich war im Sommer 2025 noch viel mehr geplant. Die Bauarbeiten mussten aber wegen Problemen bei der Ausschreibung für die Ausführungsplanungen um ein Jahr verschoben werden. Dann aber soll der Bahnhof barrierefrei werden, in dem zwei neue Außenbahnsteige entstehen und den bestehenden mittleren Bahnsteig ersetzen. Zudem wird eine Personenunterführung mit Aufzügen und Rampen gebaut, die die Stadt Friedberg mit eigenen finanziellen Mitteln dazu nutzt, um den Süden Friedbergs mit einer Rampe an die Stadtmitte anzubinden.

Außerdem wird ein elektronisches Stellwerk errichtet, dessen Gebäude in diesem Jahr schon gebaut werden soll. Anwohnerinnen und Anwohner wurden von der Bahn über die Bauarbeiten eigens informiert.