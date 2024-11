Diebesbande in Pflegeeinrichtungen: Täter schlugen auch in Kissing zu

Sie nutzten das hohe Alter ihrer Opfer gnadenlos aus: Eine mutmaßliche Diebesbande bestahl Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland - darunter auch ein Betreutes Wohnen in Kissing. Sieben Tatverdächtige wurden nun festgenommen. Mit federführend bei den Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft Traunstein. Sie gibt auf Anfrage unserer Redaktion Details zu dem Fall in Kissing bekannt.

