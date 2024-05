Mann verjagt Auto-Aufbrecher mit lautem Schrei

Gleich drei Autos brachen Unbekannte in Merching und Unterbergen auf. Dass nicht mehr passierte, ist einem Anwohner zu verdanken.

Die beherzte Reaktion eines Autobesitzers machte einer Serie von Autoaufbrüchen in Merching und dem Schmiechener Ortsteil Unterbergen ein Ende. Er vertrieb die Täter mit einem lauten Schrei, wie die Polizei meldet.

In der Nacht auf Montag wurden demzufolge von zwei unbekannten Tätern mindestens drei Fahrzeuge in Merching und Unterbergen aufgebrochen. In Merching wurden aus einem Fahrzeug Bargeld und eine EC-Karte entwendet. In Unterbergen wurde zwei Fahrzeuge angegangen. Hier beobachtete ein Anwohner, wie die Täter zunächst am Fahrzeug seines Nachbarn und im Anschluss an seinem eigenen Fahrzeug zugange waren. Sie öffneten das unverschlossene Fahrzeug und durchsuchten den Innenraum. Der Mann verjagte die beiden Männer, die Stirnlampen trugen, durch einen lauten Schrei, bevor sie etwas stehlen konnten.

Autos aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.