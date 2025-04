Frau bestiehlt Personal in Meringer Wirtschaft

Erst wollte eine Frau im Andechser in Mering ihre Rechnung nicht zahlen, später stellte sich heraus, dass sie sogar das Personal bestohlen hatte. Laut Polizei stellte das Personal, als die Frau das Lokal schon verlassen hatte, das Fehlen etlicher Wertgegenstände, darunter Kopfhörer und eine Armbanduhr, sowie Bargeld fest, das sich in den Spinden in der Umkleide befunden hatte. Der Wert der Beute liegt bei insgesamt 830 Euro - der Verdacht fiel auf die unbekannte Frau.

Diebstahl im Meringer Lokal Andechser: Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen beschreiben die Täterin wie folgt: 1,65 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, abrasiertes dunkles Haar, mitteleuropäisches Aussehen. Besonders auffällig sei ein Tattoo unter ihrem linken Auge. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)