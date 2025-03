Auto zum Entladen abgestellt: Dieb schlägt zu

Am Dienstag gegen 17 Uhr hat ein Unbekannter in Friedberg in der Wiffertshauser Straße Wertgegenstände aus einem geparkten Auto gestohlen. Eine 42-Jährige Friedbergerin parkte ihr Auto dort, um ihre Einkäufe auszuladen. Laut der Polizei Friedberg stahl der unbekannte Dieb die Wertgegenstände aus dem Auto, während sie die Einkäufe auslud. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet Zeugen sich unter 0821/3231710 zu melden. (AZ)

