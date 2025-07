Diese Jugendlichen packen beim Schulcircus St. Ottilien mit an

Der Countdown läuft, so ist es auf der Homepage des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums in Eresing zu lesen. Zum elften Mal findet der Circus St. Ottilien in der Klosterschule statt. Von Freitag, 18. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, präsentieren die Schülerinnen und Schüler wieder ein beeindruckendes Programm in der Manege. Alles vom Aufbau über die Technik bis zur Organisation wird von den Schülerinnen und Schülern übernommen. Auch Jugendliche aus dem südlichen Landkreis tragen zum Gelingen bei.

