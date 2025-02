Mitgliederboom vor der Wahl? Diese Parteien wachsen im Landkreis am stärksten

Seit Jahrzehnten dürfte kaum eine Wahl so polarisieren wie die kommende Entscheidung zum Bundestag. Seit dem Bruch der Ampelkoalition verzeichnen die Parteien in Deutschland teils enormen Zuwachs bei ihren Mitgliedern. Dieser Trend ist auch auf Landkreisebene spürbar. Wer legt besonders stark zu?

AfD Der Kreisverband Aichach-Friedberg der AfD verzeichnet laut dem Vorsitzenden Paul Traxl derzeit rund 100 Mitglieder. Rund ein Viertel davon seien Neuaufnahmen, die im Laufe des vergangenen Jahres erfolgten. „Dabei ist auffallend, dass immer mehr junge Leute zu uns kommen“, sagt Traxl.

CSU Aichach-Friedberg hat fast 2000 Mitglieder

CSU Der CSU-Kreisverband Aichach-Friedberg hat eigener Aussage nach 1.855 Mitglieder. Die Zahl steige seit Beginn des Jahres 2024. 43 Neumitglieder seien allein 2024 hinzugekommen, seit Jahresbeginn 2025 waren es noch einmal elf, berichtet Kreisvorsitzender Peter Tomaschko. Durch die zahlreichen Altersgruppen - Senioren Union, Frauen Union und Junge Union – sei die CSU in allen Alters- und Gesellschaftsschichten präsent. „Durch die Zahl der neuen Beitritte in den vergangenen Monaten spüren wir einen deutlichen Rückenwind für unser Ziel, in Deutschland einen Politikwechsel herbeizuführen“, so Tomaschko. Bei den Beitritten seit Beginn des Jahres 2024 handle es sich hauptsächlich um junge Erwachsene.

Freie Wähler Marc Sturm ist Kreisvorsitzender der Freien Wähler. Wie er erklärt, gibt es bei der Gruppierung eine Doppelstruktur. Die Freien Wähler sind einerseits mit ihrem Kreisverband die Interessenvereinigung aller parteifreien Wählervereinigungen auf kommunaler Ebene, wie etwa der „Freien Wählergemeinschaft Aichach und Ortsteile“ oder den Freien Wählern Merching. Weil aber das Landeswahlrecht die Notwendigkeit einer Parteistruktur vorgibt, haben die FW außerdem die Kreisvereinigung. „Das ist quasi der Ableger der Freien Wähler aus dem Landtag“, erläutert Sturm. Der Zuspruch sei gut. So habe sich die Christliche Wählergemeinschaft Pöttmes (CWG) Ende des vergangenen Jahres mit 201 parteifreien Mitgliedern dem Kreisverband angeschlossen. „Bei der Parteistruktur haben wir derzeit knapp 50 Mitglieder und haben im Laufe des letztes Jahres ca. zehn neue hinzugewonnen“, sagt Sturm. Bei der FW-Partei seien überwiegend Stadt- und Gemeinderatsmitglieder Mitglied.

Icon Vergrößern Die Grünen haben in Aichach-Friedberg seit November 40 neue Mitglieder gewonnen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Icon Schließen Schließen Die Grünen haben in Aichach-Friedberg seit November 40 neue Mitglieder gewonnen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Grüne „Seit dem Ampelbruch im November haben wir ca. 40 Neumitglieder in der Partei begrüßen dürfen“, berichtet Lena Eichner, Kreissprecherin von Bündnis 90/ Die Grünen. Die Mitgliederzahl belaufe sich aktuell auf 196, weitere acht Anträge seien in Bearbeitung. Dabei sei der Kreisverband im Schnitt jünger geworden. „Aber auch ein paar Menschen im gesetzten Alter haben sich entschieden, nun bei uns mitzuwirken“, erklärt die Kreissprecherin. Als Ursache für den rapiden Anstieg sieht sie den Bruch der Ampelregierung. „Nach diesem haben sich in ganz Deutschland mehrere Zehntausend Menschen dazu entschieden, bei den Grünen einzutreten. Dass diese ,Welle des Aktivwerdens‘ auch bei uns so spürbar wurde, freut uns immens“, sagt Eichner.

FDP Aktuell hat die FDP im Landkreis 67 Mitglieder. In den vergangenen zwei Monaten gab es zwei Austritte und zwei Eintritte. Bei den beiden Neueintritten handelt es sich um eine Frau und einen Mann, beide mittleren Alters, von Beruf Dolmetscherin und Arzt, wie Karlheinz Faller berichtet. Er hat als Kreisvorsitzender seit 15 Jahren die Entwicklung im Blick. „Während vor der Bundestagswahl 2013 (Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag) über Monate Austritte zu verzeichnen waren (Tiefpunkt 35 Mitglieder), ist die aktuelle Situation und die in der Zeit vorher (Ampelbeteiligung) stabil“, erklärt er. Seit 2013 habe sich die Mitgliederzahl in einem kontinuierlichen Prozess nahezu verdoppelt. Es gab keine großen Eintritts- oder Austrittswellen.

SPD in Aichach-Friedberg profitiert vom Bundestagswahlkampf

SPD Im Landkreis hat die SPD etwa 265 Mitglieder. Seit dem Ende der Ampelkoalition sind neun Mitglieder neu eingetreten, zwei sind kurz davor und zwei sind ausgetreten, berichtet Kreisvorsitzender Peter Hörmann. Die Austritte seien meist durch Umzüge bedingt. „Ich denke, dass ein Wahlkampf immer eine Zeit ist, in der sich mehr Menschen überlegen, in eine Partei einzutreten“, meint Hörmann. Er sieht allgemein einen leichten Trend, dass sich wieder mehr Menschen in politischen Parteien engagieren. Das sei auch dringend nötig, um den Austausch zwischen dem Parlament in Berlin und der Bevölkerung zu intensivieren.