Vor einem Jahr hatte sich der Marktgemeinderat Mering für seine Klausurtagung in Kloster Holzen getroffen. Dieses Mal blieben die Ratsmitglieder im Ort. Das passte gut, denn schließlich ging es bei dem fast neunstündigen Treffen um Mering. Genauer gesagt: um die Projekte, die die Marktgemeinde in den kommenden Monaten und Jahren verstärkt vorantreiben will.

Jonathan Lyne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis