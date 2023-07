Paartalbahn: Handeln, bevor der Zug abgefahren ist

Plus Die Pläne der deutschen Bahnen betreffen nicht nur die Paartalbahn. Der Region drohen weitaus gravierendere Folgen als der Verlust des 15-Minuten-Taktes.

Wiederholt sich hier Geschichte? Schon einmal, in den 1990-er Jahren waren Augsburg und die Region beim Bahnausbau die Gelackmeierten. Unter der Unions-geführten Bundesregierung fiel die Entscheidung, die neue Schnellfahrstrecke von Nürnberg nach München nicht über Augsburg, sondern über Ingolstadt zu führen. Den Schwaben fehlten offenkundig die politischen Schwergewichte, um die Trassenwahl zu beeinflussen. Jetzt, 35 Jahre später, droht Augsburg samt Umland mit dem geplanten Deutschlandtakt der Bahn wieder zum Verlierer zu werden.

Es geht ja nicht nur um ein paar Nahverkehrszüge der Paartalbahn, die von Mitte des nächsten Jahrzehnts in einem weniger dichten Takt fahren sollen als heute. Viel alarmierender sind die Gründe für diese Entwicklung. Wenn die Deutsche Bahn ihr Vorhaben umsetzt, schickt sie künftig pro Stunde 14 Güterfernzüge auf die Strecke München-Augsburg. Im Klartext: Alle vier bis fünf Minuten rollt eines der lärmenden, bis zu 740 Meter langen Ungetüme mitten durch dicht besiedelte Bereiche.