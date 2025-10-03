Icon Menü
Dieser umgebaute Pontiac Firebird fährt als K.I.T.T. aus Knight Rider durch Merching

Merching

Ein Kindheitstraum auf Rädern: Dieses „Knight Rider“-Auto in Merching spricht sogar

Das sprechende Auto K.I.T.T. kennt man aus der 1980er-Jahre Serie „Knight Rider“. Statt David Hasselhoff sitzt im Nachbau Sonja Schmid am Steuer. Im Wagen steckt jahrelange Arbeit.
Von Michael Eichhammer
    Wie das Kultauto aus der Serie „Knight Rider“ kann auch der Pontiac Firebird von Sonja Schmid „sprechen“.
    Wie das Kultauto aus der Serie „Knight Rider“ kann auch der Pontiac Firebird von Sonja Schmid „sprechen“. Foto: Michael Eichhammer

    Schon aufgrund des ikonischen roten LED-Lauflichts an der Front des tiefschwarzen Pontiac Firebird Trans-Am erkennen Fans von „Knight Rider“: Das Auto von Sonja Schmid aus Merching ist eine Hommage an Fahrzeug K.I.T.T., welches neben David Hasselhoff die Hauptrolle in der TV-Serie „Knight Rider“ gespielt hat. Die Verblüffung wird noch größer, wenn Passanten nah am Auto vorbeigehen, denn dann beginnt der Wagen zu sprechen – mit der deutschen Original-Synchronstimme, die Kinder der 80er-Jahre noch deutlich in Erinnerung haben.

