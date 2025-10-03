Merching Ein Kindheitstraum auf Rädern: Dieses „Knight Rider“-Auto in Merching spricht sogar

Das sprechende Auto K.I.T.T. kennt man aus der 1980er-Jahre Serie „Knight Rider“. Statt David Hasselhoff sitzt im Nachbau Sonja Schmid am Steuer. Im Wagen steckt jahrelange Arbeit.