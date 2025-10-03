Ein Kindheitstraum auf Rädern: Dieses „Knight Rider“-Auto in Merching spricht sogar

Schon aufgrund des ikonischen roten LED-Lauflichts an der Front des tiefschwarzen Pontiac Firebird Trans-Am erkennen Fans von „Knight Rider“: Das Auto von Sonja Schmid aus Merching ist eine Hommage an Fahrzeug K.I.T.T., welches neben David Hasselhoff die Hauptrolle in der TV-Serie „Knight Rider“ gespielt hat. Die Verblüffung wird noch größer, wenn Passanten nah am Auto vorbeigehen, denn dann beginnt der Wagen zu sprechen – mit der deutschen Original-Synchronstimme, die Kinder der 80er-Jahre noch deutlich in Erinnerung haben.
Merching
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden