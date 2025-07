Wenn der Beat verstummt: Initiative „Disco-Fieber“ zeigt Jugendlichen die Folgen eines Unfalls

Dass sich Schülerinnen und Schüler wenige Tage vor Beginn der Sommerferien mehrere Stunden lang konzentriert mit dem Thema Sicherheit beschäftigen, ist alles andere als selbstverständlich. Doch genau das war am Donnerstag, 24. Juli, am Gymnasium Mering und an der Staatlichen Realschule Mering der Fall: Dort fand der Aktionstag des Präventionsprojekts „Disco-Fieber“ statt – mit Vorträgen, Filmen und einer eindrucksvollen Rettungsübung.

Wie gefährlich der Heimweg nach einer Partynacht werden kann, erlebten Meringer Schülerinnen und Schüler beim Aktionstag „Disco-Fieber" – mit einer Rettungsübung auf dem Schulhof.

Das Projekt wurde im Jahr 2000 in Schrobenhausen ins Leben gerufen, nachdem es dort zu mehreren tragischen Verkehrsunfällen gekommen war, bei denen junge Menschen auf dem Heimweg von der Disco ums Leben kamen. Heute ist „Disco-Fieber“ eine bayernweite Initiative unter Koordination des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Zielgruppe sind vor allem Jugendliche ab der zehnten Klasse, also im Alter von 16 bis 18 Jahren. „Mit der Aktion Disco-Fieber wollen wir insbesondere auf die Gefahren aufmerksam machen, die im Zusammenhang mit sogenannten Discounfällen stehen“, erklärt Stefan Geissinger von der Polizei Friedberg. Dazu zählen etwa Übermüdung, Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und überhöhte Geschwindigkeit.

Mit Bildern, Berichten und Blaulicht: So stärkt „Disco-Fieber“ in Mering das Sicherheitsbewusstsein junger Verkehrsteilnehmer

Was „Disco-Fieber“ von vielen anderen Präventionsmaßnahmen unterscheidet, ist der bewusst emotionale Ansatz. Laut dem LGL setzt die Initiative auf eindrucksvolle Bilder, emotionale Ansprache und zur Reflexion anregende Materialien – mit dem Ziel, junge Menschen nachhaltig zu erreichen. Beim Aktionstag in Mering geschah das durch ein vielfältiges Programm: Neben Vorträgen und Präsentationen von Verkehrswacht, Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz und dem Kriseninterventionsteam wurden auch Erfahrungsberichte von Betroffenen eingebunden – darunter Stimmen von Unfallopfern ebenso wie von Verursachern.

Die Feuerwehr Mering befreit im Rahmen der Übung zwei „Leichtverletzte" aus dem Unfallfahrzeug.

Den Höhepunkt bildete eine aufwändig inszenierte Rettungsübung auf dem Schulhof. Moderiert von Karin Beck von der Polizei Friedberg und Felix Heine von der Feuerwehr Mering, erlebten die Schülerinnen und Schüler hautnah, wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste nach einem schweren Verkehrsunfall zusammenarbeiten. Vom Eintreffen der Einsatzfahrzeuge bis zur Versorgung der Verletzten verfolgten die Schülerinnen und Schüler die Übung aufmerksam – die realitätsnahe Darstellung vermittelte eindrücklich den Ablauf eines Ernstfalls.

Karin Beck von der Polizei Friedberg spricht mit den Schülerinnen und Schülern, die bei der Übung die Rolle der „Verletzten" übernommen haben.

Ein solches Szenario auf die Beine zu stellen, erfordert enorme Vorbereitung. „Die Verkehrswacht, das Rote Kreuz und auch die Feuerwehr arbeiten alle ehrenamtlich mit“, erklärt Beck. „So ein Projekt bedeutet großen personellen und zeitlichen Aufwand – das kann keine Organisation allein stemmen.“ Für alle Mitwirkenden ist klar: Der Aufwand lohnt sich, wenn er das Sicherheitsbewusstsein junger Menschen stärkt. „Ich persönlich glaube, dass es besser geworden ist“, sagt Heine. „Die Jugendlichen sind vernünftiger geworden – aber jeder Unfall ist einer zu viel.“

„Disco-Fieber“ in Mering: So reagieren Schülerinnen und Schüler auf das Präventionsprojekt zur Verkehrssicherheit

Auch bei den Schülerinnen und Schülern hinterließ die Übung bleibenden Eindruck. „Ich habe mich erschrocken, als es geknallt hat – irgendwann weiß man gar nicht mehr, wo man ist. Das war wirklich beängstigend“, erzählt eine Schülerin, die bei der Übung die Rolle der Fahrerin übernahm. Felix, Elftklässler am Gymnasium, sagte nach dem Vortrag: „Ich trinke zwar selbst keinen Alkohol, aber es wurde deutlich, wie schnell durch kleine Zufälle ein schwerer Unfall passiert – das hat mir einen ganz neuen Blickwinkel gegeben.“ Auch Beck ist überzeugt, dass solche Aktionstage Wirkung zeigen: „Ich habe schon öfter gehört, wie Schülerinnen und Schüler danach noch darüber sprechen – sogar Eltern erzählen mir, dass ihre Kinder zu Hause davon berichten.“

Die Teilnehmenden der Rettungsübung beim Aktionstag des Projekts „Disco-Fieber".

Am Ende appellieren alle Beteiligten eindringlich an die jungen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. „Ich wünsche mir, dass junge Menschen beim Feiern immer besonnen bleiben – ob als Fahrer, Beifahrer oder Mitfahrer“, sagt Geissinger. „Alle im Auto sollten vom ersten bis zum letzten Moment einen klaren Kopf behalten. Das Auto ist kein Ort für kleine Partys oder Mutproben – so etwas endet meist im Desaster.“