Diskussionsrunde: Zu wenig Frauen in der Politik?

Mehr Frauen in die Kommunalpolitik: Dafür setzt sich die bayernweite parteiübergreifende Initiative „Bavaria ruft!“ ein. Denn der Anteil von Frauen in Stadt- und Gemeinderäten sowie dem Kreistag ist auch im Landkreis Aichach-Friedberg gering: Etwas über ein Viertel sind es im Kreistag, im Friedberger Stadtrat ein Drittel. Unter den 24 Städten, Märkten und Gemeinden hat nur Aindling eine Bürgermeisterin an der Spitze.

Um überhaupt Frauen auf die Listen der demokratischen Parteien holen zu können, werben diese auch in Friedberg gemeinsam. Denn leicht tut sich damit gerade keine Partei.

Was erwartet Frauen in der Kommunalpolitik?

Am Dienstag, 30. September, von 18.30 bis etwa 20 Uhr findet dazu eine Gesprächsrunde mit Politikerinnen im Café Divano des Pfarrzentrums statt. Denn Frauen interessieren sich zwar für Politik, sehen jedoch gerade in der Phase, in der sie Beruf, Familie und womöglich andere Ehrenämter unter einen Hut bekommen müssen, mehr Herausforderungen als Männer, sagt Beatrice Stamp, die den Abend organisiert.

Vertreterinnen aller Parteien und Vereinigungen, die aktuell mit Frauen im Stadtrat vertreten sind, erzählen daher von ihrem Weg in die Politik, von den Herausforderungen, aber auch der Unterstützung, die sie erlebt haben. Mit dabei sind an dem Abend Friedbergs Zweite Bürgermeisterin Claudia Eser-Schuberth sowie Stadt- und Kreisrätin Marion Brülls, beide von den Grünen. Außerdem sitzen in der Runde die SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrike Sasse-Feile, Simone Losinger (CSU) sowie Cornelia Böhm (FDP), gemeinsame Bürgermeisterkandidatin von CSU und FDP, und Elisabeth Micheler-Jones, Bürgermeisterkandidatin der Parteifreien Bürger.

Fragen Sie Politikerinnen am 30. September im Café Divano

Auch wenn bis auf Brülls und Eser-Schuberth alle wieder kandidieren, handelt es sich explizit nicht um eine Wahlkampfveranstaltung. Mehr noch soll es Raum für Fragen geben — egal, ob es um den zeitlichen Aufwand, die Einarbeitung in Themen oder den Umgang mit Politikerinnen in der Öffentlichkeit geht.

Moderiert wird die Runde von Ute Krogull, Redaktionsleiterin von Friedberger Allgemeine und Aichacher Nachrichten, sowie von Luisa Sako, die vor ihrem Volontariat bei den Aichacher Nachrichten ihre Masterarbeit über die Karrierewege von Politikerinnen im Bayerischen Landtag geschrieben hat. „Als Lokalredaktion wissen wir, wie wichtig unterschiedliche Hintergründe und Meinungen für die Meinungsbildung in politischen Gremien und damit für die Demokratie sind“, so Krogull. „Daher ist es uns ein Anliegen, diese Initiative zu unterstützen.“