Dorfbühne Merching spielt „Nicht mehr blind, dank Enkelkind“

Die Dorfbühne Merching öffnet in Kürze wieder den Vorhang: Am Samstag, 15. März, sowie am Freitag und Samstag, 21. und 22. März, laden die Darsteller um Regisseurin Claudia Falk zu dem Stück „Nicht mehr blind, dank Enkelkind“ ein. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, für Essen und Trinken ist gesorgt – das Stück beginnt eine Stunde später.

Wolfgang Bräutigam ist der Verfasser des Spiels, auf Merching maßgeschneidert hat es wieder Claudia Falk. „Der Zuschauer darf sich in dem Stück als Voyeur wiederfinden und hinter die Fassade von Familie Heinzmann sehen, die in Merching ein völlig unauffälliges, normales, konservatives Familienleben führt“, umschreibt sie den Beginn der Handlung.

Dann läuft alles anders, als der Familienvater denkt

„Alles bestens“, könnte man beim ersten Blick auf die Familie urteilen: Der Familienvater (Bruno Meier) ist gut verdienender, patriarchalischer Bankdirektor, der stolz darauf ist, dass seine Frau (Cilly Stadtherr) nicht ihrem Beruf nachgehen muss. Diese kümmert sich als Hausfrau um alles, obwohl sie eigentlich ganz andere Vorstellung von ihrem Leben hat. Die mittlerweile erwachsene Tochter (Franziska Rieger) und der Sohn (Louis Falk), der sich nicht nur über seine Gattin (Lena Röhrl), sondern auch sein Gspusi (Melanie Spicker) freut, sollen mit ihm seinen halbrunden Geburtstag begehen. Er hat auch an sie ganz konkrete Erwartungen, richtig groß soll die Feier sein. Denn es ist nicht nur der 65. Geburtstag, sondern auch ein wenig die Freude auf die kurz bevorstehende Pension – und das will er schließlich gebührend ausleben. Aber dann läuft alles völlig anders, als er denkt...

In der weiteren Handlung mischen auch die Nachbarinnen (Andrea Mayer und Martina Marko), verschiedene Handwerker wie der Metzgermeister (Siegfried Schamberger) oder der Schreiner (Fatih Aydin), der Postbote (Nico Ruile) und zwei weitere Spielerinnen kräftig mit. Wie genau darf noch nicht verraten werden – schließlich sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen spannenden Theaterabend voller überraschender Wendungen genießen.

Vorverkauf für das Theaterstück in Merching startet

Falk freut sich besonders, dass sich im Team auch neue Unterstützung hinter den Kulissen gefunden hat: So kümmern sich Moritz und Leonhard Remberger um den Ton, Rainer Koch ist für Technik und Licht zuständig, Gabi Koch wird als Souffleuse agieren. Viviane Falk und Sarah Fieber kümmern sich um die Requisite und Heike Spicker übernimmt die Maske.

Der Kartenvorverkauf findet am 9. und 16. Februar von 17.30 bis 18.30 Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle Merching statt. Telefonisch ist eine Bestellung ab dem 10. Februar jeweils montags und dienstags von 19 bis 20 Uhr unter 08233/7930617 möglich. Per E-Mail können die Karten ab dem 10. Februar unter karten@dorfbuehne-merching.de reserviert werden. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 10 Euro, für Jugendliche bis 16 Jahre 5 Euro.