Dr. Ursula Krieger starb im Alter von 97 Jahren

Dr. Ursula Krieger ist tot. Sie starb am Samstag, 20. September, im Alter von 97 Jahren. Für Meringerinnen und Meringer war sie eng mit dem Ambulanten Kranken- und Altenpflegeverein verbunden. Zeitlebens zeigte die pensionierte Tierärztin großes Engagement für die Gemeinschaft. Erst im Alter von 83 Jahren schied sie aus ihrem Dienst bei der Ambulanten Kranken- und Altenpflege aus. Sie war bereits 1975 bei der Gründung des Pflegedienstes mit dabei, wurde 1990 zweite Vorsitzende des Vereins und war ehrenamtlich in der Geschäftsführung tätig.

