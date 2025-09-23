Icon Menü
Dr. Ursula Krieger: Ein Leben voller Engagement für die Meringer Gemeinschaft

Mering

Dr. Ursula Krieger starb im Alter von 97 Jahren

Mering trauert: Ein Leben lang hat sich Ursula Krieger für die Menschen engagiert.
Von Heike John und Eva Weizenegger
    •
    •
    •
    Dr. Ursula Krieger, Ehrenvorsitzende des Ambulanten Krankenpflegevereins Mering, starb im Alter von 97 Jahren.
    Dr. Ursula Krieger, Ehrenvorsitzende des Ambulanten Krankenpflegevereins Mering, starb im Alter von 97 Jahren. Foto: Heike John

    Dr. Ursula Krieger ist tot. Sie starb am Samstag, 20. September, im Alter von 97 Jahren. Für Meringerinnen und Meringer war sie eng mit dem Ambulanten Kranken- und Altenpflegeverein verbunden. Zeitlebens zeigte die pensionierte Tierärztin großes Engagement für die Gemeinschaft. Erst im Alter von 83 Jahren schied sie aus ihrem Dienst bei der Ambulanten Kranken- und Altenpflege aus. Sie war bereits 1975 bei der Gründung des Pflegedienstes mit dabei, wurde 1990 zweite Vorsitzende des Vereins und war ehrenamtlich in der Geschäftsführung tätig.

